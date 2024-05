Tây Ninh: Điều tra vụ cha ruột nghi bạo hành bé gái 9 tháng tuổi tử vong

(VTC News) -

Sáng 3/5, trả lời VTC News, ông Lê Ngọc Ẩn (Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) cho biết, công an huyện đã tạm giữ T.L.D. (SN 1995, ngụ huyện Châu Thành) để điều tra liên quan vụ bé gái C.V (9 tháng tuổi) - con ruột của D tử vong bất thường tại nhà.

Thông tin ban đầu, chiều 2/5, người thân đến nhà bé V. ở xã Thành Long, huyện Châu Thành thì phát hiện bé nằm bất động với nhiều vết bầm tím trên người. Khi đến kiểm tra thì thấy cháu V. đã tử vong nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau đó, Công an đã tạm giữ T.L.D để điều tra, làm rõ.

Ngôi nhà bé V. đang phong tỏa để điều tra. (Ảnh: N.P)

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cũng cho biết thêm, gia đình này thuộc diện khó khăn của huyện, nhà có hai người con, bé bị bạo hành là bé thứ 2.

Theo người dân địa phương, D. hay uống rượu và chửi bới vợ con nên mẹ của 2 bé đã bỏ nhà đi, đến chiều 2/5 thì xảy ra vụ việc đau lòng như trên.

Trước đó, ngày 23/11/2021, tại Tây Ninh cũng xảy ra vụ bạo hành dẫn đến tử vong

Ngô Văn Dự lái xe máy chở chị N.T.A.Đ (ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu; người sống chung như vợ chồng với Dự) và cháu N.C.T (10 tuổi, con riêng của chị Đ.) đi tìm trộm mủ cao su ở nông trường cao su xã Thạnh Đức.

Khi đến nơi, chị Đ. đi vào trộm mủ cao su, còn Dự chở T. đi về nhà người quen gần đó để tìm chỗ cho cháu.

Trên đường đi, cháu T. khóc đòi mẹ. Dự dỗ dành T. mãi không nín nên anh ta bực tức đã bóp cổ, nhấc cháu T. lên khỏi xe rồi bỏ xuống. T. tiếp tục khóc thì bị Dự dùng tay đấm liên tục vào sau gáy. Lúc này, cháu T. nín khóc nên Dự quay lại đám cao su để rước chị Đ.

Trên đường về, thấy cháu T. bị nôn ói liên tục nên chị Đ. đi mua thuốc về cho uống nhưng không khỏi. Ngày 24/11, cả 2 chở cháu T. đến Trung tâm y tế huyện Gò Dầu để thăm khám nhưng bác sĩ thông báo nạn nhân đã tử vong trước đó.