Tài sản vượt tỷ phú Jack Ma, ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 71 thế giới

(VTC News) -

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup tăng 3,4 tỷ USD so với hôm qua nhờ cổ phiếu VIC tăng kịch trần trên sàn chứng khoán. Hiện thị giá VIC ở mức 169.900 đồng/đơn vị, tăng gấp 8 lần so với hồi đầu năm.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ 71 trong danh sách người giàu nhất thế giới. (Ảnh chụp màn hình)

Với đà tăng này, Chủ tịch Vingroup xếp thứ 71 trong danh sách người giàu nhất thế giới của Forbes với khối tài sản ròng 29,9 tỷ USD.

Đáng chú ý, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vượt nhiều tên tuổi như: Jack Ma, Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong hay Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tỷ phú Jack Ma đang xếp ngay sau Chủ tịch Vingroup, ở vị trí 72 với khối tài sản 29,6 tỷ USD.

Trong khu vực Đông Nam Á, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện xếp thứ hai trong nhóm những người giàu nhất, chỉ sau tỷ phú Prajogo Pangestu của Indonesia, người đang sở hữu khối tài sản ròng 38,3 tỷ USD.

Ngoài ra, việc tăng thêm 3,4 tỷ USD (tương đương 12,9%) chỉ trong vòng 24 giờ giúp ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú có mức gia tăng tài sản lớn thứ ba trên thế giới trong ngày, chỉ đứng sau Elon Musk (tăng 5,4 tỷ USD) và Larry Ellison (tăng 7,5 tỷ USD).

Đây là thứ hạng tốt nhất của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh của Forbes từ đầu năm 2025 đến nay. Ông Phạm Nhật Vượng được tạp chí danh tiếng của Mỹ vinh danh tỷ phú USD lần đầu tiên vào 2013. Thời điểm đó, ông sở hữu 1,5 tỷ USD và đứng thứ 974 thế giới.

Như vậy sau 12 năm, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng gần 20 lần.

Ngoài ông Vượng, vị trí của 4 tỷ phú USD khác của Việt Nam trên bảng xếp hạng như sau: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air - hiện sở hữu tài sản khoảng 4,7 tỷ USD, xếp thứ 859 thế giới. Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát - sở hữu 2,6 tỷ USD, đứng thứ 1.490. Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank - sở hữu khối tài sản khoảng 2,3 tỷ USD, xếp thứ 1.695 thế giới. Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group - hiện sở hữu khoảng 1,1 tỷ USD, đứng thứ 2.993.