Ông Phạm Nhật Vượng trở thành người giàu nhất Đông Nam Á.

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tính đến ngày 5/4, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản 24,5 tỷ USD, trở thành người giàu nhất Đông Nam Á và xếp vị trí 100 trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.

Sự thay đổi thứ hạng này diễn ra sau khi tài sản của ông Prajogo Pangestu, người Indonesia - nhà sáng lập tập đoàn Barito Pacific sụt giảm mạnh, từ hơn 44 tỷ USD xuống còn khoảng 18,6 tỷ USD do cổ phiếu của tập đoàn Barito Pacific lao dốc đáng kể từ đầu năm.

Xếp sau ông Vượng là các tỷ phú đến từ Indonesia như ông Prajogo Pangestu, ông Budi Hartono hay ông Low Tuck Kwong.

Bên cạnh đó, ông Enrique Razon Jr. cũng nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực, phản ánh sự đa dạng về lĩnh vực kinh doanh của các tỷ phú Đông Nam Á.

Dù Indonesia vẫn là quốc gia có số lượng tỷ phú đông đảo, sự bứt phá của đại diện Việt Nam cho thấy sự dịch chuyển nhất định trong cán cân tài sản khu vực.

Theo đánh giá, sự biến động tài sản của các tỷ phú trong khu vực thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến của thị trường tài chính, năng lượng cũng như các ngành công nghiệp chủ chốt. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, thứ hạng và giá trị tài sản có thể thay đổi nhanh chóng.

Việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên vị trí dẫn đầu không chỉ phản ánh quy mô tài sản cá nhân, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt Nam trong bức tranh kinh tế khu vực Đông Nam Á.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu trực tiếp 389,9 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10,05% vốn.

Ngoài ông Vượng, gia đình ông còn có 2 tỷ phú khác, gồm bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng. Hai nữ doanh nhân này chính thức có mặt trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes vào tháng 3 năm nay.

Bà Phạm Thu Hương là vợ ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ USD. Nữ doanh nhân sinh năm 1969, có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraine. Bà hiện giữ vị trí Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là Chủ tịch Công ty GSM - đơn vị vận hành hãng taxi và gọi xe Xanh SM.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng là em gái bà Hương. Bà sinh năm 1974, tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, Đại học Hà Nội (trước đây là Đại học Ngoại ngữ Hà Nội). Bà cũng đang là Phó chủ tịch của Vingroup, sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ USD.