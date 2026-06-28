Rơi máy bay chở người nhảy dù ở Pháp, tất cả nạn nhân thiệt mạng

(VTC News) -

Ngày 28/6, chiếc máy bay thuộc về một trường dạy nhảy dù đã gặp nạn ở sân bay gần thị trấn Tomblaine, đông bắc nước Pháp. Thời điểm xảy ra sự việc, trên máy bay có 11 người, bao gồm phi công, 5 học viên và 5 huấn luyện viên.

Theo truyền thông địa phương, phi công điều khiển là người có nhiều kinh nghiệm. Hiện tại, chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay rơi và Bộ trưởng Nội vụ Pháp đang trên đường đến hiện trường.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Tomblaine, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Giới chức địa phương đã mở cuộc điều tra để làm rõ sự cố, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục thu thập chứng cứ tại hiện trường và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực cho đến khi công tác cứu hộ, khám nghiệm hoàn tất.

Ông Yves Seguy, tỉnh trưởng khu vực nói với đài truyền hình BFM rằng chiếc máy bay dường như bị hư hại trước khi lao thẳng đứng xuống đất. Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực đông dân cư, gần trung tâm mua sắm.

“Chỉ cần sai lệch vài mét thôi là tai nạn có thể gây ra thương vong ngoài ý muốn", ông Seguy nói.