Máy bay ném bom B-52 của Mỹ rơi, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

(VTC News) -

Hiện trường vụ rơi máy bay B-52.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ rơi ngay sau khi cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards ở hạt Kern, bang California, vào ngày 15/6.

Hiện chưa rõ tình trạng của những người có mặt trên máy bay.

Máy bay B-52 rơi tại California.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng giờ ăn trưa tại Căn cứ Không quân Edwards, cách Los Angeles khoảng 95 km về phía bắc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy vụ hỏa hoạn lớn dường như phá hủy hoàn toàn chiếc máy bay.

“Máy bay B-52 Stratofortress của Không quân chở 8 người thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm thường lệ bị rơi vào 15/6 ngay sau khi cất cánh lúc 11h20 (giờ địa phương). Các dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ tai nạn không thể cứu sống thành viên nào”, tuyên bố từ Căn cứ Không quân Edwards.

Hình ảnh từ trên không cho thấy khu vực cháy đen rộng lớn xuất hiện trên mặt đất và hậu quả của vụ hỏa hoạn lớn dường như phá hủy chiếc máy bay. Dường như ở hiện trường chỉ còn lại rất ít mảnh vỡ của chiếc máy bay, một nhà báo cũng nói về "cột khói lớn" màu đen có thể nhìn thấy sau vụ tai nạn.

“Các đội cứu hộ ngay lập tức có mặt tại hiện trường và tình hình vẫn đang được xử lý. Sân bay bị đóng cửa và tất cả máy bay đến đều đang được chuyển hướng. Ngoài ra, tất cả giấy phép tham quan không mang tính thương mại bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới để cho phép căn cứ tập trung hoàn toàn vào hoạt động ứng phó khẩn cấp", thông báo của Căn cứ Không quân Edwards nêu rõ.

B-52 là máy bay ném bom hạng nặng, bay thử lần đầu vào năm 1954, ban đầu được thiết kế cho chiến tranh với Liên Xô. Nó được nâng cấp liên tục để duy trì hoạt động trong nhiều thập kỷ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Chiếc máy bay ném bom khổng lồ này có thể mang nhiều loại vũ khí, bao gồm bom và tên lửa hành trình với sải cánh rộng 56m và chiều dài 48m.

Theo bản thông tin của Không quân Mỹ về loại máy bay này, phi hành đoàn thường gồm 5 người: một chỉ huy máy bay, một phi công, một hoa tiêu radar, một hoa tiêu và một sĩ quan tác chiến điện tử. Với tầm hoạt động lên đến 14.162 km, máy bay có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Mỹ nhiều lần triển khai loại máy bay ném bom B-52 trong các cuộc xung đột như ở vùng Vịnh, Iraq, Afghanistan và gần đây nhất là ở Iran.