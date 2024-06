Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 Phú Yên, hàng trăm thùng sữa đổ tung tóe

(VTC News) -

Video: Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1, hàng trăm thùng sữa văng tung tóe ra đường (Nguồn: Toàn Dự)

Đến 14h ngày 21/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cùng lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dọn dẹp hàng trăm thùng sữa bị đổ trên đường sau vụ tai nạn liên hoàn của 3 xe ô tô tại quốc lộ 1, qua xã An Hiệp, huyện Tuy An.

Theo đó, lúc 10h cùng ngày, xe ô tô tải BKS 79C - 068.96 do Trần Anh Tài (SN 1972, trú TP Nha Trang) lái theo hướng Bắc Nam. Khi đến km 1301+500 Quốc lộ 1, qua xã An Hiệp thì tông vào dải phân cách, lật nghiêng qua phần đường hướng Nam - Bắc, chắn giữa dải phân cách, toàn bộ hàng hoá trên xe là hàng trăm thùng sữa đổ xuống đường.

Hàng trăm thùng sữa văng tung tóe ra đường.

Cùng lúc, ô tô con BKS 79A - 501.73 đang di chuyển theo hướng Nam- Bắc phạt hiện xe tải gặp nạn đã phanh gấp nhưng không kịp và va chạm dẫn đến ô tô con lật nghiêng.

Liền sau đó, chiếc xe ô tô khách 77G - 000.90 vừa đến cũng va chạm với chiếc xe tải chở sữa.

Công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn do trời mưa.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô tải chắn ngang giữa đường, các thùng sữa văng tung tóe, các xe khác đều hư hỏng nhiều phần, bể nát.

Vụ tai nạn không thiệt hại về người nhưng gây ách tắc giao thông khoảng 30 phút.

Vụ tai nạn khiến giao thông ách tắc 30 phút.

"Sau sự việc, chúng tôi đã huy động nhiều nguồn lực để dọn dẹp. Vì thời tiết có mưa nhỏ nên công tác khắc phục có phần khó khăn. Sự việc khiến giao thông ùn tắc khoảng 30 phút. Hiện các xe đã lưu thông bình thường" - Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên nói.