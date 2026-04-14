Suốt 5 năm bị 'giọng nói lạ' sai khiến, đi khám mới biết mắc bệnh tâm thần

Người phụ nữ 35 tuổi vừa xuất viện sau thời gian điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Trước đó, suốt 5 năm chị sống trong ám ảnh của những “giọng nói trong đầu”.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Các bác sĩ xác định chị mắc tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, kèm hội chứng ảo giác nặng, nổi bật là ảo thanh kháng trị.

Theo người nhà, triệu chứng xuất hiện từ khoảng 5 năm trước với những tiếng thì thầm mơ hồ. Theo thời gian, các “giọng nói” trở nên rõ ràng, xuất hiện liên tục, xen lẫn khen chê, đe dọa và thậm chí sai khiến hành động.

Người phụ nữ từng điều trị bằng thuốc chống loạn thần tại cơ sở y tế địa phương. Tuy nhiên, sau khi thấy triệu chứng thuyên giảm, chị tự ý ngừng thuốc, dẫn đến nhiều lần tái phát với mức độ ngày càng nặng hơn.

Điều trị ảo thanh cho bệnh nhân tâm thần phân liệt bằng liệu pháp TMS.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, Phó trưởng Phòng Tâm lý lâm sàng, cho biết khoảng 60–80% bệnh nhân tâm thần phân liệt có biểu hiện nghe thấy tiếng nói trong đầu. Trong đó, không ít trường hợp kháng trị, dù đã sử dụng ít nhất hai loại thuốc vẫn không kiểm soát được triệu chứng.

Trước tình trạng này, êkíp điều trị chỉ định phương pháp kích thích từ xuyên sọ lặp lại (TMS) kết hợp điều chỉnh thuốc. Đây là kỹ thuật không xâm lấn, sử dụng từ trường cường độ cao tác động vào các vùng não liên quan đến xử lý ngôn ngữ và âm thanh, nhằm điều chỉnh hoạt động bất thường.

Sau thời gian điều trị theo phác đồ cá thể hóa, bệnh nhân giảm dần rồi hết ảo thanh, cảm xúc ổn định hơn. Chất lượng giấc ngủ và ăn uống cải thiện rõ rệt. Hiện chị xuất viện, tiếp tục theo dõi ngoại trú và có thể quay lại làm việc.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, nhận định TMS là phương pháp hỗ trợ hiệu quả cho các trường hợp kháng thuốc. Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy việc kết hợp TMS với điều trị thuốc giúp kiểm soát triệu chứng tốt hơn so với chỉ dùng thuốc đơn thuần.

Tuy vậy, chuyên gia nhấn mạnh TMS không thể thay thế thuốc. Việc chỉ định phải do bác sĩ chuyên khoa quyết định, đồng thời cần thận trọng với những bệnh nhân có tiền sử động kinh hoặc mang thiết bị kim loại trong sọ não.