Sướng như cư dân Ocean City: Tinh hoa ẩm thực toàn cầu chỉ trong 'vài bước chân'

(VTC News) -

Đặc biệt, nơi đây quy tụ vài trăm thương hiệu F&B đình đám cả trong và ngoài nước tạo nên “thiên đường ẩm thực” hấp dẫn bậc nhất phía Đông Hà Nội.

Quy tụ loạt thương hiệu F&B khắp 5 châu

Được mệnh danh là “thành phố điểm đến” phía Đông Hà Nội, Ocean City còn được biết đến như một “thiên đường ẩm thực” khi quy tụ loạt nhà hàng của các thương hiệu đình đám. Theo CNBC, gần 500 thương hiệu có mặt tại siêu quần thể của Vinhomes, trong đó có nhiều nhãn hàng được ưa chuộng cả trong và ngoài nước.

Chỉ riêng Grand World quy tụ gần 300 thương hiệu nổi tiếng khắp năm châu, trong đó thương hiệu F&B chiếm đa số.

Với sự góp mặt của gần 300 thương hiệu nổi tiếng đa dạng các ngành ẩm thực - dịch vụ - mua sắm, tổ hợp Grand World đã mang đến tuyến phố ẩm thực tấp nập bậc nhất khu Đông. Các nền ẩm thực nổi bật nhất trên thế giới đều có mặt tại đây, từ ẩm thực ba miền của Việt Nam, tới Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, hay Italia, Mỹ… sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của các thực khách khó tính nhất.

Nếu yêu thích ẩm thực của xứ sở hoa anh đào, du khách có thể ghé đến Sushimi Koto chuyên phục vụ các món ăn Nhật Bản truyền thống. Hay tận hưởng buổi tối “thật chill” ngắm “sông Venice” nhâm nhi ẩm thực Việt tại Quán nhậu Tự Do.

Cùng với đó là loạt thương hiệu đang được giới trẻ yêu thích như Katinat, Italian Zone, Yukichi Ramen,... luôn trong tình trạng “phải đặt chỗ” vào ngày cuối tuần. Đặc biệt vào những dịp diễn ra lễ hội lớn như Đại nhạc hội La Fiesta Night, The Greatest Show, New You New World... thực khách phải xếp hàng dài chờ tới lượt là cảnh không hề hiếm gặp.

Tầm view khoáng đạt của Quán Nhậu Tự Do giúp thực khách thỏa sức “thưởng đồ Việt, chill cảnh Ý”.

Tiếp nối sự phồn vinh từ Grand Word, phố thương mại The Center Point cũng chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2024. Nơi đây quy tụ khoảng 200 thương hiệu với nhiều tên tuổi nổi bật trong ngành F&B như Trung Nguyên E-Coffee, nhà hàng Yori BBQ Buffet, nhà hàng Vua Chả Cá,… tạo nên một không gian ăn uống ngoài trời đẳng cấp và sầm uất.

Sau vài lần đến vui chơi tại Ocean City, chị Anne Lê quyết định cùng gia đình “nhập khẩu” về đây. Chị chia sẻ: “Từ khi về Ocean City tôi chỉ ra trung tâm khi có việc, còn lại hầu như toàn thời gian đều quanh quẩn nơi đây bởi muốn ăn gì, chơi gì cũng có, thậm chí còn đầy đủ hơn.

Các thương hiệu F&B yêu thích đều tập trung một khu nên vào cuối tuần cả gia đình cùng nhau đi dạo phố kết hợp ăn uống vô cùng thuận tiện. Câu chuyện “food tour” của gia đình tôi tại Ocean City chưa bao giờ hết thú vị trong mắt bạn bè mỗi khi tôi chia sẻ trên mạng xã hội”.

Bên cạnh không gian ẩm thực ngoài trời tựa trời Âu, Ocean City còn sở hữu TTTM Vincom Mega Mall có diện tích sàn lên đến 56.000m2. Nơi đây được gọi là “thiên đường ăn uống lãng mạn nhất Thủ đô” khi sở hữu tầm nhìn bao quát biển hồ trong xanh tuyệt đẹp, biến giấc mơ thưởng thức ẩm thực bên bờ biển của cư dân Hà Nội thành sự thật.

Tấm vé du lịch toàn cầu “không thời hạn” suốt 365 ngày/năm

Đến với Ocean City, không chỉ tận hưởng tinh hoa ẩm thực bất tận đến từ các nước trên khắp thế giới, cư dân tại đây còn được “đặc quyền” tận hưởng 365 ngày sôi động. Triệu trải nghiệm “sống - nghỉ dưỡng - giải trí” trong cùng một điểm đến đã tạo nên diện mạo căng tràn sức sống của đại đô thị Ocean City.

Tại Ocean City, cư dân và du khách có thể dễ dàng di chuyển đến các “thiên đường mua sắm” tại Grand World, The Center Point hay TTTM Vincom Mega Mall với hàng trăm thương hiệu nổi tiếng, đa dạng ngành hàng và đặc biệt là trải nghiệm xu hướng mua sắm mới “shoppertainment”.

Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện, lễ hội được thiết kế theo kiểu “mùa nào, thức nấy” cũng sẽ mang lại đa dạng trải nghiệm độc lạ, thú vị. Mùa xuân là chuỗi sự kiện chào đón năm mới. Bước qua mùa Hè là hành trình đa sắc với trải nghiệm đẳng cấp tại các “kỳ quan biển”.

Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm cho đôi lứa hẹn hò lãng mạn, và cũng là mùa thiên nhiên “thay áo” chuẩn bị cho mùa Đông với chuỗi lễ hội “không ngủ” bắt đầu từ đầu tháng 12 tại Ocean City.

Grand World bùng nổ với đại nhạc hội The Greatest Show cùng màn pháo hoa đón năm mới 2024 hoành tráng, thu hút gần 160.000 du khách tham gia.

Đặc biệt, “siêu vũ trụ giải trí” Grand World còn bổ sung thêm “menu tiện ích” diễn ra hàng ngày phục vụ cư dân và du khách như: ngắm pháo hoa vào 21h hàng ngày tại Tháp Đồng hồ hay chìm đắm trong không khí tráng lệ của show diễn thực cảnh đẳng cấp thế giới The Grand Voyage.

Đặc biệt, phố Hàn K-Town sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 26/4 tới đây, mở ra không gian vui chơi, giải trí, mua sắm mang đậm văn hóa xứ kim chi. Tất cả mang đến một không gian đa sắc, thú vị và sôi động khiến du khách “quên lối về”.

Ocean City xây dựng lộ trình di chuyển đa kết nối phục vụ cư dân và du khách.

Chính sự xuất hiện dày đặc của các lễ hội và sự kiện có quy mô lớn cùng các tiện ích cảnh quan độc đáo đã và đang thu hút hàng triệu lượt khách đổ về Ocean City, đòi hỏi sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng đô thị và giao thông trong khu vực. Vì vậy, Vingroup đã liên tục bổ sung lộ trình của hàng loạt tuyến buýt điện VinBus hoàn toàn miễn phí mới, tiếp tục gia tăng kết nối nội đô tới Ocean City.

“Cuộc sống ở Ocean City không khác gì được đi du lịch suốt 365 ngày. Nay phố Hàn, mai đến Ý, chưa kể là các lễ hội tưng bừng quanh năm. Điều tôi tâm đắc nhất chính là những chuyến xe bus xanh miễn phí. Chỉ cần ra cửa và bước lên xe, cư dân có thể đi học, đi làm và cả đi du lịch đến các “quận biển”.

Tôi hay nói vui với bạn bè mình, cư dân Ocean City đều có tấm vé du lịch toàn cầu với 3 không: không cần lên kế hoạch - không mất thời gian di chuyển - không thời hạn”, chị Anna Lê chia sẻ khi trở thành cư dân Ocean City vừa tròn năm.