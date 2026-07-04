Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Paraguay vs Pháp, vòng 1/8 World Cup 2026

(VTC News) -

Paraguay vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau khi gây bất ngờ trước Đức ở vòng 1/16. Đội bóng Nam Mỹ hòa 1-1 sau 120 phút rồi thắng trên loạt luân lưu. Pháp vượt qua Thụy Điển 3-0, tiếp tục duy trì mạch ghi bàn mạnh nhất giải.

Trận Paraguay vs Pháp diễn ra lúc 4h ngày 5/7 trên sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia (Pennsylvania, Mỹ). Dữ liệu trước trận tập trung vào sức mạnh tấn công của Pháp, khả năng chịu sức ép của Paraguay và nhóm chỉ báo bàn thắng nghiêng về đội bóng châu Âu.

Siêu máy tính dự đoán Paraguay vs Pháp ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Pháp thắng 80,3% trong 90 phút. Paraguay có 6,9% khả năng thắng, còn tỷ lệ trận đấu kéo sang hiệp phụ là 12,8%. Opta cũng đánh giá Pháp có 86,8% khả năng vào tứ kết, trong khi con số của Paraguay là 13,2%.

Hàng công của đội tuyển Pháp không chỉ có Mbappe nguy hiểm. (Ảnh: Reuters)

Theo mô hình dự đoán của Sports Mole, Pháp có 68,05% khả năng thắng. Kết quả hòa đạt 20,9%, còn tỷ lệ Paraguay thắng là 11%.

Các mốc bàn thắng của Sports Mole nghiêng về trận đấu không quá nhiều bàn. Khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn là 45,1%, thấp hơn mốc dưới 2,5 bàn là 54,9%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 38,1%. Paraguay có 89,36% khả năng ghi dưới 2 bàn, trong khi Pháp có 55,82% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên.

Pháp quá mạnh ở hàng công

Pháp đã ghi từ 3 bàn trở lên ở cả 4 trận tại World Cup 2026. Đội bóng của Didier Deschamps có 13 bàn sau 4 trận, trong đó chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển tiếp tục cho thấy nhịp tấn công ổn định.

Cấu trúc tấn công của Pháp dựa nhiều vào tốc độ, khả năng kéo giãn hàng thủ và chất lượng xử lý ở khu vực cuối sân. Mbappe là điểm kết thúc chính. Tiền đạo này có 6 bàn từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ 2,61 và 13 cú sút trúng đích.

Olise đóng vai trò sáng tạo quan trọng. Anh có 5 kiến tạo, chỉ còn thiếu 1 đường chuyền thành bàn để cân bằng kỷ lục của Pele tại một kỳ World Cup. Khi Olise tạo nhịp ở trung lộ, Dembele và Barcola giúp Pháp tăng tốc ở hai biên, còn Mbappe khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ.

Paraguay chịu đựng

Paraguay đã cho thấy khả năng kéo đối thủ vào thế trận chặt chẽ. Sau trận thua Mỹ 1-4 ở lượt mở màn, họ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0, hòa Australia 0-0 và cầm chân Đức 1-1 sau 120 phút. Paraguay là tập thể khó bị đánh bại khi giữ được khối đội hình kỷ luật.

Paraguay sở hữu hàng phòng ngự rất lỳ lợm. (Ảnh: Reuters)

Về tấn công, Julio Enciso là điểm sáng rõ nhất. Opta thống kê Enciso dẫn đầu Paraguay ở giải này về số lần tham gia bàn thắng, số cú sút, cơ hội tạo ra, số lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương và rê bóng thành công. Bàn vào lưới Đức cũng là pha lập công đầu tiên của Paraguay ở vòng knock-out World Cup.

Dù vậy, hiệu suất ghi bàn của Paraguay vẫn thấp. Opta cho biết họ chưa ghi quá 1 bàn trong 7 trận World Cup gần nhất. Lối chơi của Paraguay vì thế phụ thuộc nhiều vào khả năng phòng ngự khối thấp, tranh chấp ở giữa sân và những pha xử lý của Enciso hoặc Almiron khi chuyển trạng thái.

Dự đoán Paraguay vs Pháp

Dự đoán Paraguay - Pháp: Đội nào thắng?

Các chỉ báo chính đặt Pháp ở thế vượt trội nhờ chất lượng tấn công, số điểm nổ đa dạng và khả năng tạo khác biệt ở 1/3 cuối sân. Paraguay có thể làm chậm trận đấu bằng khối phòng ngự thấp, nhưng họ cần nhiều hơn một vài pha chuyển trạng thái để phá thế chủ động của Pháp.

Xu hướng bàn thắng không nhất thiết nghiêng về trận quá cởi mở. Paraguay thường kéo nhịp xuống thấp, trong khi Pháp có đủ chất lượng để giải quyết trận đấu mà không cần đẩy tốc độ liên tục. Nhóm tỷ số sạch lưới cho Pháp xuất hiện nổi bật trong dữ liệu của Sports Mole; nguồn này cũng chốt tỷ số Paraguay 0-2 Pháp.

Nếu Paraguay giữ được cự ly như trận gặp Đức, trận đấu có thể kéo dài trạng thái giằng co trong hiệp 1. Tuy nhiên, Mbappe, Olise và Dembele tạo ra khác biệt lớn về tốc độ xử lý. Pháp cũng có nhiều phương án dứt điểm hơn nếu Paraguay lùi sâu.

Dự đoán tỷ số: Paraguay 0-2 Pháp.