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Video: Lũ dữ 'xé toạc' nhà dân ở Lai Châu Trận lũ quét kinh hoàng tại xã Mường Than (Lai Châu) khiến hàng chục ngôi nhà đổ sập, nhiều căn nhà bê tông kiên cố bị xuyên thủng.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi nước lũ dâng gần đến tầng 2 ở Lai Châu Chỉ trong ít phút, nước lũ dâng gần tầng hai, cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản của người dân ở xã Mường Than (Lai Châu).

Xe đầu kéo lao qua đèn đỏ như chốn không người, tài xế bị phạt 20 triệu đồng Sau phản ánh của người dân, tài xế điều khiển xe đầu kéo vượt đèn đỏ ở Ninh Bình bị lực lượng CSGT xác minh, lập biên bản xử phạt với mức tiền lên tới 20 triệu đồng.

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Myanmar, kết quả giao hữu mới nhất Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Myanmar mới nhất: Chi tiết diễn biến, kết quả Việt Nam vs Myanmar giao hữu quốc tế 2026.

Lai Châu thiệt hại gần 190 tỷ đồng sau mưa lũ Mưa lũ gây thiệt hại gần 190 tỷ đồng tại Lai Châu, làm 14 ngôi nhà bị cuốn sập, nhiều người thương vong, hàng loạt tuyến đường và diện tích sản xuất bị tàn phá.

Hình ảnh ám ảnh sau trận lũ quét lịch sử ở Mường Than, Lai Châu Sau khi trận lũ lịch sử quét qua, bản làng ở xã Mường Than (Lai Châu) chìm trong bùn đất, nhà cửa đổ nát, 5 người tử vong.

Tài Lộc đá 5 phút có ngay kiến tạo, Xuân Son sút tung lưới Myanmar Đội tuyển Việt Nam chỉ mất 5 phút để ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Myanmar sau pha phối hợp của bộ 3 cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên, Tài Lộc, Xuân Son.

Bắt Dũng 'Mắm', kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Hưng Yên Lê Đức Dũng (tức Dũng "Mắm"), kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Thị trường ô tô Trung Quốc khốc liệt, mỗi ngày thêm 4 mẫu xe mới Nửa đầu năm 2026, thị trường ô tô Trung Quốc ghi nhận hàng trăm mẫu xe mới và bản nâng cấp được ra mắt, cho thấy thị trường ngày càng khốc liệt.

Sợ con tụt hậu, phụ huynh Trung Quốc đổ tiền vào trại hè AI Lo lắng con có thể tụt hậu trong kỷ nguyên AI, nhiều phụ huynh Trung Quốc sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho các trại hè công nghệ.

Trực tiếp bóng đá Việt Nam 3-0 Myanmar: Hoàng Hên lập công Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Myanmar (19h ngày 18/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam đấu với Myanmar giao hữu quốc tế.

Lũ quét khủng khiếp xuyên thủng những ngôi nhà bê tông ở Lai Châu Trận lũ quét rạng sáng 17/7 tại xã Mường Than (Lai Châu) khiến hàng chục ngôi nhà đổ sập, nhiều căn nhà bê tông 3-4 tầng kiên cố bị xuyên thủng.

Lũ dữ càn quét Mường Than: Bản làng tan hoang, nhà cửa đổ sập ngổn ngang Sau trận lũ quét kinh hoàng, xã Mường Than (Lai Châu) chìm trong cảnh tượng hoang tàn khi nhà cửa đổ sập, ruộng đồng bị vùi lấp, giao thông bị chia cắt.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Myanmar 19h ngày 18/7 Cập nhật link xem trực tiếp Việt Nam vs Myanmar: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu và cách xem online trận giao hữu quốc tế.