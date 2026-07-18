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Xuất bản ngày 18/07/2026 08:23 PM
Cập nhật lúc 08:25 PM ngày 18/07/2026

Video: Lũ dữ 'xé toạc' nhà dân ở Lai Châu

(VTC News) -

Trận lũ quét kinh hoàng tại xã Mường Than (Lai Châu) khiến hàng chục ngôi nhà đổ sập, nhiều căn nhà bê tông kiên cố bị xuyên thủng.

Nhóm Phóng Viên
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