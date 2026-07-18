Trận lũ lịch sử ở Mường Than, Lai Châu.
Lũ quét khủng khiếp xuyên thủng những ngôi nhà bê tông ở Lai Châu
Trận lũ quét rạng sáng 17/7 tại xã Mường Than (Lai Châu) khiến hàng chục ngôi nhà đổ sập, nhiều căn nhà bê tông 3-4 tầng kiên cố bị xuyên thủng.
Người đàn ông mất vợ con kể khoảnh khắc cả nhà ôm nhau trước khi bị lũ cuốn trôi
Anh H., người được cứu khỏi dòng lũ dữ ở xã Mường Than, chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc căn nhà bị đánh sập, cuốn vợ và các con khỏi vòng tay anh.
Thủ tướng: Sẽ sắp xếp, thay thế cán bộ theo kết quả làm việc
Thủ tướng cho biết cấp có thẩm quyền và Chính phủ sẽ tiến hành theo thẩm quyền việc sắp xếp, bố trí, thay thế một số vị trí cán bộ theo kết quả làm việc.
Hình ảnh ám ảnh sau trận lũ quét lịch sử ở Mường Than, Lai Châu
Sau khi trận lũ lịch sử quét qua, bản làng ở xã Mường Than (Lai Châu) chìm trong bùn đất, nhà cửa đổ nát, 5 người tử vong.
Tài Lộc đá 5 phút có ngay kiến tạo, Xuân Son sút tung lưới Myanmar
Đội tuyển Việt Nam chỉ mất 5 phút để ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Myanmar sau pha phối hợp của bộ 3 cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên, Tài Lộc, Xuân Son.
Bắt Dũng 'Mắm', kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Hưng Yên
Lê Đức Dũng (tức Dũng "Mắm"), kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.
Thị trường ô tô Trung Quốc khốc liệt, mỗi ngày thêm 4 mẫu xe mới
Nửa đầu năm 2026, thị trường ô tô Trung Quốc ghi nhận hàng trăm mẫu xe mới và bản nâng cấp được ra mắt, cho thấy thị trường ngày càng khốc liệt.
Sợ con tụt hậu, phụ huynh Trung Quốc đổ tiền vào trại hè AI
Lo lắng con có thể tụt hậu trong kỷ nguyên AI, nhiều phụ huynh Trung Quốc sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho các trại hè công nghệ.
Trực tiếp bóng đá Việt Nam 1-0 Myanmar: Xuân Son mở tỉ số
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Myanmar (19h ngày 18/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam đấu với Myanmar giao hữu quốc tế.
Lũ quét khủng khiếp xuyên thủng những ngôi nhà bê tông ở Lai Châu
Trận lũ quét rạng sáng 17/7 tại xã Mường Than (Lai Châu) khiến hàng chục ngôi nhà đổ sập, nhiều căn nhà bê tông 3-4 tầng kiên cố bị xuyên thủng.
Lũ dữ càn quét Mường Than: Bản làng tan hoang, nhà cửa đổ sập ngổn ngang
Sau trận lũ quét kinh hoàng, xã Mường Than (Lai Châu) chìm trong cảnh tượng hoang tàn khi nhà cửa đổ sập, ruộng đồng bị vùi lấp, giao thông bị chia cắt.
Link xem trực tiếp Việt Nam vs Myanmar 19h ngày 18/7
Cập nhật link xem trực tiếp Việt Nam vs Myanmar: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu và cách xem online trận giao hữu quốc tế.
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