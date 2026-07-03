Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Colombia vs Ghana, vòng 1/16 World Cup

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Colombia vs Ghana diễn ra lúc 8h30 ngày 4/7 trên sân Arrowhead Stadium, Kansas City, Mỹ. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Thụy Sỹ hoặc Algeria tại vòng 1/8.

Colombia đứng đầu bảng K với 7 điểm, xếp trên Bồ Đào Nha sau các trận thắng Uzbekistan, CHDC Congo và hòa Bồ Đào Nha. Ghana đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở bảng L.

Siêu máy tính dự đoán Colombia vs Ghana ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Colombia có 64,8% khả năng thắng trong 90 phút. Ghana đạt 13,8%, còn khả năng hai đội bước vào hiệp phụ là 21,4%.

Colombia là đội có khả năng giành chiến thắng cao hơn. (Ảnh: Reuters)

Mô hình dữ liệu của Sports Mole thể hiện thế trận nghiêng rõ về Colombia. Theo nguồn này, Colombia có 60,25% khả năng thắng, Ghana đạt 15,7%, còn tỷ lệ hòa giữa hai đội là 24,05%.

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole nghiêng về kịch bản trận đấu có ít bàn thắng. Mốc dưới 2,5 bàn đạt 57,9%, trong khi khả năng hai đội cùng ghi bàn là 40,95%. Tỷ số 1-0 cho Colombia có xác suất cao nhất trong nhóm chiến thắng của đội này với 15,58%, xếp sau là 2-0 và 2-1.

Sự cân bằng của Colombia

Colombia là một trong những đội gây ấn tượng ở vòng bảng. Họ thắng Uzbekistan 3-1, vượt qua CHDC Congo 1-0 và hòa Bồ Đào Nha 0-0 để giữ ngôi đầu bảng K.

Điểm mạnh của đội bóng do HLV Nestor Lorenzo dẫn dắt nằm ở sự cân bằng giữa kiểm soát bóng và phòng ngự. Colombia chỉ thủng lưới một lần sau 3 trận vòng bảng. Họ chỉ nhận 2 bàn thua trong 6 trận gần nhất tại World Cup và có thể lần đầu giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp ở giải đấu này.

James Rodriguez vẫn là trung tâm trong cách Colombia tổ chức tấn công. Ở trận hòa Bồ Đào Nha, anh có 38 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân, con số chỉ kém kỷ lục một trận của Colombia tại World Cup do Carlos Valderrama nắm giữ. Bên cạnh James, Luis Diaz và Daniel Munoz đem lại tốc độ cùng khả năng đột biến ở hai biên.

Colombia mới chỉ vượt qua 1 trong 4 trận knock-out World Cup. Chiến thắng duy nhất là trận thắng Uruguay 2-0 ở World Cup 2014, khi James Rodriguez lập cú đúp với siêu phẩm vô-lê nổi tiếng. Sau đó, Colombia dừng bước ở tứ kết khi thua chủ nhà Brazil 1-2.

Ghana có khả năng phòng ngự chặt chẽ. (Ảnh: Reuters)

Nền tảng phòng ngự của Ghana

Việc bổ nhiệm cựu HLV Real Madrid Carlos Queiroz ngay sau loạt trận quốc tế tháng 3 nhanh chóng tạo dấu ấn rõ rệt. Đây là kỳ World Cup thứ năm liên tiếp ông góp mặt với tư cách huấn luyện viên, và đúng như dự đoán, Ghana trở thành đối thủ rất khó bị đánh bại. “Những ngôi sao đen” kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng L có Anh, Croatia và Panama.

Ghana không cầm bóng nhiều. Theo Opta, họ chỉ kiểm soát trung bình 36,1% thời lượng bóng ở vòng bảng, thấp thứ hai sau Paraguay (33,9%) trong số các đội vượt qua vòng bảng. Cách tiếp cận này giúp Ghana hạn chế khoảng trống phía sau hàng thủ, nhưng cũng khiến họ phụ thuộc nhiều vào phản công.

Nền tảng cho thành công của “Những ngôi sao đen” là hàng phòng ngự chắc chắn, tiêu biểu là trận hòa 0-0 trước tuyển Anh. Tuy nhiên, HLV Queiroz hiểu rằng Ghana phải cải thiện đáng kể khả năng tấn công nếu muốn tái lập kỳ tích vào tứ kết như thế hệ năm 2010.

Ghana mới thắng 1 trong 3 trận knock-out tại World Cup. Chiến thắng duy nhất là trước Mỹ (2-1 sau hiệp phụ) ở vòng 1/8 World Cup 2010. Hai trận còn lại đều thất bại trước Brazil và Uruguay.

Dự đoán Colombia vs Ghana

Dự đoán Colombia - Ghana: Đội nào thắng?

Với hậu vệ phải Daniel Munoz và tiền đạo cánh trái Luis Diaz, Colombia đã thể hiện sự vượt trội ở hai biên trong suốt vòng bảng và họ được kỳ vọng sẽ tiếp tục khai thác điểm mạnh này trước Ghana.

Cả Anh lẫn Croatia đều kiểm soát bóng nhiều trước Ghana nhưng gặp khó trong việc tạo ra các cơ hội từ hai cánh do hệ thống phòng ngự hẹp và đông người của đối thủ. Tuy nhiên, Colombia sở hữu tốc độ luân chuyển bóng và cường độ tấn công cao hơn, điều có thể khiến Ghana lần đầu tiên thực sự bị kéo giãn đội hình.

Dù Colombia chưa phải đội bóng tạo được sự yên tâm tuyệt đối và Ghana hoàn toàn có thể gây nguy hiểm bằng các pha phản công, đại diện Nam Mỹ vẫn được đánh giá cao hơn về khả năng giành quyền đi tiếp.

Dự đoán tỷ số: Colombia 1-0 Ghana.