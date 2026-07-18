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Xuất bản ngày 18/07/2026 08:12 PM
Xuất bản ngày 18/07/2026 08:12 PM

Khoảnh khắc kinh hoàng khi nước lũ dâng gần đến tầng 2 ở Lai Châu

Chỉ trong ít phút, nước lũ dâng gần tầng hai, cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản của người dân ở xã Mường Than (Lai Châu).

VTV24
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