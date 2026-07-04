Nhận định, dự đoán tỷ số Canada vs Morocco: Chủ nhà dừng bước

(VTC News) -

Trận Canada vs Morocco diễn ra lúc 0h ngày 5/7 (giờ Việt Nam) tại sân NRG Stadium, Houston (Mỹ). Opta đánh giá Morocco có 52,7% khả năng thắng trong 90 phút, Canada là 21,7%, còn khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ ở mức 25,6%.

Canada vừa có chiến thắng knock-out đầu tiên trong lịch sử World Cup. Morocco cũng đi tiếp theo cách giàu bản lĩnh hơn, khi loại Hà Lan sau loạt luân lưu. Đây là bài kiểm tra rõ nhất cho Canada từ đầu giải, bởi Morocco có khả năng kiểm soát bóng và quản lý trận đấu tốt hơn các đối thủ mà đội chủ nhà từng vượt qua.

Thông tin nhanh trận Canada vs Morocco Thời gian: 0h ngày 5/7 (giờ Việt Nam). Sân: NRG Stadium, Houston, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Canada vs Morocco

Canada vào vòng 1/8 sau khi thắng Nam Phi 1-0 ở vòng 1/16. Stephen Eustaquio ghi bàn ở phút bù giờ, khép lại trận đấu mà đội bóng của Jesse Marsch kiểm soát bóng ít hơn so với giai đoạn vòng bảng nhưng vẫn tạo đủ sức ép để tìm bàn quyết định.

Canada đấu với Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Morocco vượt qua Hà Lan sau trận hòa 1-1 và loạt luân lưu. Đội bóng của Mohamed Ouahbi không chỉ sống bằng phòng ngự phản công. Họ cầm bóng nhiều, luân chuyển kiên nhẫn và từng khiến Hà Lan chỉ tạo được rất ít cơ hội rõ ràng trong 120 phút.

Điểm nóng của trận đấu nằm ở khả năng Canada thoát sức ép bên cánh phải của Morocco. Achraf Hakimi, Brahim Diaz và Ismael Saibari tạo thành trục tấn công linh hoạt. Nếu Canada không khóa được khu vực này, Jonathan David và Tani Oluwaseyi sẽ bị cô lập khỏi tuyến chuyền bóng.

Phong độ Canada

Canada đang có giải đấu lịch sử. Họ lần đầu vào vòng knock-out World Cup, sau đó thắng Nam Phi để tiến thêm một bước. Thành tích này đáng chú ý, nhưng cách đi tiếp của Canada vẫn cho thấy nhiều giới hạn. Ngoài trận thắng Qatar 6-0, đội chủ nhà thường phải sống bằng các thời điểm cụ thể hơn là duy trì sức ép liên tục.

Alphonso Davies trở lại là sự tăng cường đáng kể cho Canada. (Ảnh: Reuters)

Trước Nam Phi, Canada chỉ cầm bóng 42%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình vòng bảng. Đội bóng của Marsch cũng giảm cường độ pressing so với các trận trước, cho thấy ban huấn luyện đã chấp nhận một cách tiếp cận thực dụng hơn ở vòng loại trực tiếp.

Jonathan David vẫn là mũi tấn công quan trọng nhất. Anh có khả năng chạy chỗ và dứt điểm tốt trong vùng cấm, nhưng Canada cần nhiều hơn từ các cầu thủ biên. Nếu Alphonso Davies chưa đủ thể trạng đá chính, khả năng tạo đột biến bên trái của đội chủ nhà sẽ bị hạn chế.

Phong độ Morocco

Morocco vào vòng 1/8 đúng với vị thế của đội bóng thuộc top 10 thế giới với khả năng kiểm soát ấn tượng. Họ hòa Brazil, thắng Scotland, thắng Haiti rồi loại Hà Lan sau loạt luân lưu. Trong trận gặp Hà Lan, Morocco giữ bóng vượt trội và chỉ bị kéo vào loạt đá 11 m vì thiếu sắc bén ở một vài pha xử lý cuối.

Nền tảng phòng ngự của Morocco rất chắc. Đội bóng Bắc Phi mới phải đối mặt trung bình 8,3 cú sút mỗi trận và chỉ nhận 0,8 xGA mỗi trận ở World Cup 2026. Đây là dữ liệu quan trọng, bởi Canada không phải đội tạo cơ hội đều đặn trước các hàng thủ tổ chức tốt.

Ismael Saibari là một trong những điểm chạm đáng chú ý. Anh ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng, di chuyển tốt giữa trung tuyến và vùng cấm. Cùng với Hakimi và Brahim Diaz, Saibari giúp Morocco có nhiều hướng đưa bóng vào khu vực nguy hiểm mà không cần phụ thuộc vào một trung phong cố định.

Morocco vượt trội về chất lượng đội hình. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Canada vs Morocco

Canada chờ quyết định về Alphonso Davies. Hậu vệ của Bayern Munich vào sân 15 phút cuối trận gặp Nam Phi, đánh dấu lần đầu thi đấu cho đội tuyển kể từ tháng 3/2025. Richie Laryea vẫn là phương án an toàn hơn nếu Jesse Marsch không muốn mạo hiểm ngay từ đầu. Ismael Kone tiếp tục vắng mặt dài hạn.

Morocco có dấu hỏi ở vị trí trung vệ Chadi Riad, người phải rời sân trong trận gặp Hà Lan. Tuy nhiên, cầu thủ này đã trở lại tập luyện và có thể góp mặt. Nếu Riad chưa đạt trạng thái tốt nhất, Redouane Halhal hoặc Marwane Saadane là phương án thay thế. Các vị trí quan trọng như Bounou, Hakimi, Brahim Diaz, Ounahi và Saibari đều sẵn sàng.

Đội hình dự kiến Canada vs Morocco

Canada: Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi.

Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Dự đoán tỷ số Canada vs Morocco

Dự đoán Canada - Morocco: Đội nào thắng?

Canada có lợi thế tinh thần sau chiến thắng trước Nam Phi, nhưng Morocco là đối thủ có cấp độ tổ chức cao hơn. Đội bóng Bắc Phi không chỉ phòng ngự tốt mà còn đủ khả năng kiểm soát nhịp độ, kéo giãn đội hình đối thủ và đưa bóng vào vùng 16,5 m bằng nhiều hướng.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Canada có thể gây khó chịu bằng các pha bóng trực diện, nhưng khả năng giữ sạch lưới không cao nếu để Hakimi và Saibari thường xuyên nhận bóng trong tư thế thuận lợi. Ngược lại, Morocco cũng phải dè chừng Jonathan David trong các pha chuyển trạng thái.

Nếu bàn mở tỷ số đến sớm, Canada sẽ buộc phải đẩy đội hình cao hơn và trận đấu có thể mở hơn sau giờ nghỉ.

Dự đoán kết quả: Canada 1-2 Morocco.