Nhận định, dự đoán tỷ số Paraguay vs Pháp: Mbappe săn bàn

(VTC News) -

Trận Paraguay vs Pháp diễn ra lúc 4h ngày 5/7 (giờ Việt Nam) tại sân Lincoln Financial Field, Philadelphia (Mỹ). Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá Pháp có 80,3% khả năng thắng trong 90 phút, Paraguay là 6,9%, còn khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ ở mức 12,8%.

Paraguay vừa tạo cú sốc lớn khi loại Đức sau loạt luân lưu ở vòng 1/16. Pháp đi tiếp bằng chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển, duy trì mạch toàn thắng và sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải.

Thông tin nhanh trận Paraguay vs Pháp Thời gian: 4h ngày 5/7 (giờ Việt Nam) Sân: Lincoln Financial Field, Philadelphia, Mỹ Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026 Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6

Nhận định bóng đá Paraguay vs Pháp

Paraguay vào vòng 1/8 bằng kịch bản giàu cảm xúc. Đội bóng của Gustavo Alfaro hòa Đức 1-1 sau 120 phút, rồi thắng 4-3 trên loạt luân lưu. Đây mới là lần thứ hai Paraguay vượt qua một trận knock-out World Cup, sau chiến thắng trước Nhật Bản cũng bằng luân lưu ở vòng 1/8 năm 2010.

Paraguay đấu với Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Pháp đang ở trạng thái trái ngược. Đội bóng của Didier Deschamps toàn thắng 4 trận tại World Cup 2026, ghi 3 bàn trở lên trong mọi trận và có nhiều hướng tấn công cùng lúc. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola tạo ra tốc độ xử lý rất cao ở 1/3 sân cuối.

Paraguay cần kéo trận đấu về nhịp va chạm, giữ cự ly hẹp và hạn chế khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên. Tuy nhiên, nếu Pháp mở tỷ số sớm, đại diện Nam Mỹ sẽ rất khó duy trì cấu trúc phòng ngự từng khiến Đức bế tắc.

Phong độ Paraguay

Paraguay khởi đầu World Cup 2026 bằng thất bại 1-4 trước Mỹ, nhưng phản ứng tốt ở các trận sau. Họ thắng Australia 2-0, hòa Thổ Nhĩ Kỳ 1-1, rồi loại Đức sau trận đấu kéo dài 120 phút. Tính trong 10 trận World Cup gần nhất, Paraguay chỉ thua 2 trận, với 3 chiến thắng và 5 trận hòa.

Dù vậy, vấn đề tấn công vẫn chưa được cải thiện. Paraguay chưa ghi quá 1 bàn trong 7 trận World Cup gần nhất. Bàn thắng của Julio Enciso vào lưới Đức là pha lập công đầu tiên của Paraguay ở một trận knock-out World Cup, sau 5 trận trước đó không ghi bàn ở giai đoạn này.

Paraguay không mạnh trong tấn công. (Ảnh: Reuters)

Enciso là điểm sáng quan trọng nhất. Anh góp dấu giày vào 3 bàn tại World Cup 2026, đồng thời dẫn đầu Paraguay về số cú sút, cơ hội tạo ra, chạm bóng trong vùng cấm và rê bóng thành công. Nếu Enciso không đạt thể trạng tốt nhất, sức phản công của Paraguay sẽ giảm đáng kể.

Phong độ Pháp

Pháp là một trong những đội tạo cảm giác áp đảo nhất từ đầu giải. Họ thắng 4 trận liên tiếp, ghi 12 bàn và mới thủng lưới 2 lần. Trận thắng Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16 cho thấy Pháp có thể tăng tốc rất nhanh khi đối thủ để lộ khoảng trống giữa các tuyến.

Điểm mạnh của Pháp nằm ở sự phân tán nguy hiểm. Mbappe có 8 lần góp dấu giày vào bàn thắng tại giải, Dembele có 6, còn Olise có 5. Đây là lần đầu tiên kể từ Brazil năm 2002, một đội có 3 cầu thủ cùng đạt từ 5 lần góp dấu giày vào bàn thắng trong một kỳ World Cup.

Olise là mũi khoan đặc biệt quan trọng trước Paraguay. Anh đã có 5 kiến tạo, chỉ kém kỷ lục 6 kiến tạo trong một kỳ World Cup của Pele năm 1970. Nếu Olise liên tục nhận bóng giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ Paraguay, Pháp có thể đưa Mbappe hoặc Barcola vào thế dứt điểm thuận lợi.

Mbappe ghi 6 bàn ở World Cup 2026 trước vòng 1/8. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Paraguay vs Pháp

Paraguay còn nhiều dấu hỏi trước trận. Omar Alderete chưa bình phục hoàn toàn chấn thương đầu gối và nhiều khả năng vắng mặt. Jose Canale có thể tiếp tục đá cạnh Gustavo Gomez ở trung tâm hàng thủ. Diego Gomez trở lại sau án treo giò, nhưng Julio Enciso chưa chắc đá chính sau khi phải rời sân ở trận gặp Đức.

Pháp không có vấn đề lực lượng mới. Marcus Thuram vẫn gặp vấn đề ở bắp chân và khó đá chính. Didier Deschamps nhiều khả năng giữ bộ khung vừa thắng Thụy Điển, với Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot ở giữa sân, còn Dembele, Olise, Barcola hỗ trợ Mbappe trên hàng công.

Đội hình dự kiến Paraguay vs Pháp

Paraguay: Gill; Caceres, Gustavo Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, Diego Gomez; Almiron, Avalos, Enciso.

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Dự đoán tỷ số Paraguay vs Pháp

Dự đoán Paraguay - Pháp: Đội nào thắng?

Paraguay có thể gây khó chịu bằng cấu trúc phòng ngự số đông quanh vùng cấm và khả năng đưa trận đấu vào các pha tranh chấp liên tục. Tuy nhiên, Pháp có quá nhiều điểm nhận bóng nguy hiểm, đặc biệt ở nửa không gian hai biên. Pháp nhỉnh hơn rõ về chất lượng cơ hội và tốc độ xử lý ở vùng cấm.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Khả năng hai đội cùng ghi bàn không cao, bởi Paraguay không tạo được sản lượng tấn công ổn định và thường phụ thuộc vào Enciso trong các pha chuyển trạng thái. Nếu Pháp ghi bàn trước, số cú sút và phạt góc của đội bóng châu Âu có thể tăng khi Paraguay buộc phải rời khỏi thế trận chờ thời điểm phản công.

Dự đoán kết quả: Paraguay 0-2 Pháp.