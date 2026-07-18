Đau đầu tự mua thuốc uống, người đàn ông nhập viện vì xuất huyết não

(VTC News) -

Theo Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân C.V.M. (39 tuổi) xuất hiện đau đầu, đau nhức vùng cổ khoảng hai ngày trước khi nhập viện. Nghĩ chỉ là đau mỏi thông thường, anh tự mua thuốc điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, cơn đau ngày càng dữ dội, buộc phải đến cơ sở y tế thăm khám và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị chuyên sâu.

Khi nhập viện, bệnh nhân vẫn tỉnh táo nhưng đau đầu dữ dội, đau vùng cổ lan lên chẩm, kèm tê bì hai tay. Đáng chú ý, huyết áp đo được ở mức 200/100 mmHg - ngưỡng tăng huyết áp kịch phát, có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho não và nhiều cơ quan khác.

Tự mua thuốc uống khi đau đầu, hai ngày sau nhập viện khẩn vì xuất huyết não (Ảnh: BVCC)

Kết quả chụp cộng hưởng từ và chụp mạch não cho thấy người bệnh bị xuất huyết não vùng trán - đỉnh phải do vỡ túi phình động mạch não trước bên phải, kèm chảy máu khoang dưới nhện. Theo các bác sĩ, đây là một tình trạng cấp cứu thần kinh đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ tái vỡ túi phình, phù não, hôn mê hoặc tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng các biện pháp kiểm soát huyết áp, cầm máu, chống phù não và theo dõi sát diễn biến thần kinh. Sau hội chẩn, ê-kíp bác sĩ thực hiện can thiệp nội mạch, nút túi phình bằng vòng xoắn kim loại (coil), bít hoàn toàn túi phình đã vỡ, qua đó ngăn nguy cơ chảy máu tái phát.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tự thở, không yếu liệt tay chân, tình trạng đau đầu giảm dần và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Đột quỵ.

Các bác sĩ khuyến cáo, đau đầu dữ dội xuất hiện đột ngột, nhất là khi kèm đau cổ, nôn, tê yếu tay chân, rối loạn ý thức hoặc tăng huyết áp, có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý mạch máu não nguy hiểm. Người dân không nên tự mua thuốc điều trị hay chủ quan trì hoãn thăm khám, bởi chẩn đoán và can thiệp sớm là yếu tố quyết định giúp giảm nguy cơ tử vong và hạn chế di chứng.