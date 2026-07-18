HLV Kim Sang-sik: 3 cầu thủ nhập tịch giúp tuyển Việt Nam tốt hơn rất nhiều

(VTC News) -

Huấn luyện viên Kim Sang-sik hài lòng với màn trình diễn của ba cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar. Bộ ba này góp dấu giày vào hai bàn thắng, tạo sức ép liên tục lên hàng phòng ngự đối phương. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định sẽ tìm cách phát huy tối đa năng lực của họ tại ASEAN Cup 2026.

“Được sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch giúp cho đội tuyển Việt Nam tốt hơn nhiều. Tôi cần tính toán làm sao sử dụng hết khả năng tối đa của họ. Đây là màn trình diễn rất hay của 3 cầu thủ, họ sẽ tiếp tục cống hiến tạo nên nhiều bàn thắng nữa và kết quả tốt hơn cho tuyển Việt Nam”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu với Myanmar.

HLV Kim Sang-sik hài lòng với dàn cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026. Tài Lộc đánh dấu lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia bằng đường kiến tạo để Xuân Son đánh đầu mở tỷ số.

Hoàng Hên cũng thể hiện khả năng tạo đột biến. Phút 59, cầu thủ mang áo số 10 nhận bóng ngoài vòng cấm rồi tung cú sút chìm hướng vào góc thấp bên trái khung thành. Thủ môn Myanmar phản ứng chậm và không thể ngăn đội chủ nhà ghi thêm bàn.

Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên phối hợp tích cực, liên tục đặt hàng phòng ngự Myanmar vào tình trạng báo động. Màn trình diễn của nhóm cầu thủ này giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án cho hàng công trước khi bước vào giải vô địch Đông Nam Á.

Video: Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son phối hợp tạo ra bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik hào hứng: “Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên và Lê Giang Patrik đều đã thể hiện rất tốt, đã tạo ra trận đấu rất hay hôm nay. Chúng tôi sẽ rất nhiều phương án chuẩn bị để cầu thủ chơi bóng tốt tại Asean Cup 2026. Tôi sẽ điều chỉnh vấn đề thể lực, chiến thuật tạo ra những trận đấu hay nhất”.

Bên cạnh những cầu thủ nhập tịch, Nguyễn Đình Bắc cũng để lại dấu ấn sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị. Tiền đạo này mang về một quả phạt đền và trực tiếp ghi bàn.

Trong trận đấu, Đình Bắc và Xuân Son có thời điểm tranh luận trên sân. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cho rằng đây chỉ là biểu hiện của tinh thần thi đấu quyết liệt, khi cả hai đều khao khát ghi bàn và giúp đội tuyển giành chiến thắng.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tiết lộ ông đã thử nghiệm Đình Bắc ở vị trí tiền đạo cánh trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Màn trình diễn trước Myanmar cho thấy cầu thủ này sẵn sàng trở thành phương án dự phòng hoặc tạo đột biến khi được trao cơ hội.

HLV Kim Sang-sik cho biết: “Hôm nay Đình Bắc vào sân, chơi tiền đạo cánh. Tại Hàn Quốc, tôi đã thử chiến thuật này. Đình Bắc đã thể hiện rất tốt năng lực để ra sân bất cứ lúc nào. Ngay từ đầu. chúng tôi hiểu rằng khi bước vào giải đấu, đội tuyển Việt Nam cần tạo ra tổ hợp tốt để gắn kết lẫn nhau”.