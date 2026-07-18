Video: Khoảnh khắc Hoàng Hên ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Video: Hoàng Hên lần đầu tiên ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam.

Trên sân vận động Thái Nguyển tối 18/7, Đỗ Hoàng Hên đánh dấu cột mốc đặc biệt ở lần thứ ba khoác áo đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 trong trận giao hữu gặp Myanmar. Đây là bàn thắng đầu tiên của Hoàng Hên cho đội tuyển Việt Nam.

Khoảnh khắc đáng nhớ của Hoàng Hên diễn ra ở phút 59. Tiền đạo mang áo số 10 nhận bóng ở ngoài vòng cấm và tung cú sút xa đưa bóng đi chìm, nhằm thẳng vào góc thấp bên trái khung thành. Thủ môn Myanmar phản ứng chậm và pha đổ người của anh không giúp đội khách thoát bàn thua.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar (giao hữu quốc tế) là lần đầu tiên Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên cùng ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bộ ba tiền đạo gốc Brazil này chỉ mất 5 phút để tạo ra bàn thắng mở tỷ số.

Hoàng Hên chuyền bóng từ cánh phải. Tài Lộc khống chế không thành công nhưng vô tình lại trở thành pha kiến tạo thuận lợi để Xuân Son sút xa mở tỷ số.

Phút 39, từ quả đá phạt bên cánh trái của Trương Tiến Anh, Phạm Xuân Mạnh đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng của Hoàng Hên trong hiệp 2 nâng cách biệt lên 3-0.

Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo đối thủ ở trận này. Thủ môn Lê Giang Patrik hiếm khi phải đối mặt với mối đe dọa từ các pha dứt điểm của đối thủ.