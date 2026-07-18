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Xuất bản ngày 18/07/2026 07:18 PM
Cập nhật lúc 07:20 PM ngày 18/07/2026

Tài Lộc đá 5 phút có ngay kiến tạo, Xuân Son sút tung lưới Myanmar

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam chỉ mất 5 phút để ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Myanmar sau pha phối hợp của bộ 3 cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên, Tài Lộc, Xuân Son.

Video: Nguyễn Xuân Son ghi bàn mở tỷ số trận Việt Nam gặp Myanmar.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên tối 18/7 là màn ra mắt của Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno). Đội chủ nhà lần đầu tiên ra sân với bộ 3 tiền đạo nhập tịch là Tài Lộc, Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo). Chỉ mất 5 phút để 3 cầu thủ này tạo ra bàn thắng mở tỷ số.

Hoàng Hên nhận bóng ở cánh phải và thực hiện đường chuyền vào vòng cấm. Tài Lộc khống chế bóng không thành công nhưng vô tình lại trở thành pha kiến tạo thuận lợi cho đồng đội ở phía sau. Xuân Son vung chân dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp khung thành, đánh bại thủ môn Myanmar.

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