Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Argentina vs Cape Verde, vòng 1/16 World Cup

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Argentina vs Cape Verde diễn ra lúc 5h ngày 4/7 trên Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ. Cape Verde là hiện tượng của giải khi bất bại tại bảng H, cầm hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Ả Rập Xê Út để lần đầu vào vòng knock-out World Cup.

Argentina vào vòng 1/16 World Cup 2026 với thành tích toàn thắng ở bảng J. Đội đương kim vô địch lần lượt đánh bại Algeria, Áo và Jordan, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Siêu máy tính dự đoán Argentina vs Cape Verde ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá Argentina có ưu thế rất lớn trong 90 phút. Sau 25.000 lần mô phỏng trước trận, Argentina có 81% cơ hội giành chiến thắng, cao hơn nhiều so với 6,8% của Cape Verde. Khả năng hai đội bước vào hiệp phụ là 12,3%.

Tính cả hiệp phụ và loạt sút luân lưu, Argentina có 89,4% khả năng vào vòng 1/8, trong khi cơ hội của Cape Verde là 10,6%. Đây là một trong những cặp đấu có độ chênh lớn nhất vòng 1/16.

Messi giữ vai trò trung tâm trong các pha xử lý cuối cùng của đội tuyển Argentina. (Ảnh: Reuters)

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng rõ về Argentina. Theo nguồn này, Argentina có 62,45% khả năng thắng, Cape Verde đạt 14,6%, còn tỷ lệ hòa là 22,95%.

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole nghiêng về trận đấu không quá nhiều bàn. Mốc dưới 2,5 bàn đạt 55,5%, trong khi khả năng hai đội cùng ghi bàn là 41,85%.

Argentina có Messi

Argentina toàn thắng vòng bảng, nhưng sức nặng trên hàng công vẫn tập trung đáng kể vào Messi. Siêu sao 39 tuổi ghi 6 trong 8 bàn thắng của đội đương kim vô địch tại giải, đồng thời tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong các pha xử lý cuối cùng.

Số 10 của Argentina cũng ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại World Cup, với 11 pha lập công trong chuỗi đó. Riêng ở 5 trận knock-out gần nhất của giải, Messi góp dấu giày vào 9 bàn thắng, gồm 5 pha lập công và 4 kiến tạo.

Dù vậy, Argentina không chỉ có Messi. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni có nhiều điểm chạm tấn công hơn. Vấn đề nằm ở việc Argentina cần biến quyền kiểm soát thành cơ hội rõ ràng trước một đối thủ phòng ngự thấp và kỷ luật. Các tình huống cố định nhiều khả năng tiếp tục là vũ khí lợi hại của Argentina trước hàng thủ Cape Verde.

Cape Verde là tân binh duy nhất lọt vào vòng 1/16 tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Sức chống đỡ của Cape Verde

Dù là đội ghi ít bàn thắng nhất trong số 32 đội tuyển góp mặt ở vòng loại trực tiếp, Cape Verde lại sở hữu hàng thủ kỷ luật. Đây là yếu tố có thể giúp họ tạo ra khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Đại diện châu Phi thể hiện khả năng phòng ngự ấn tượng khi cầm hòa không bàn thắng trước cả Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út, xen giữa là trận hòa 2-2 đầy hấp dẫn với Uruguay.

Việc không để thủng lưới trước Ả Rập Xê Út giúp thủ môn Vozinha trở thành người gác đền thứ ba từ 40 tuổi trở lên có nhiều hơn một trận giữ sạch lưới tại World Cup, sau Peter Shilton và Dino Zoff.

Cape Verde là đội tuyển ra mắt World Cup đầu tiên bất bại trong ba trận vòng bảng kể từ Senegal năm 2002. Họ đồng thời là đội đầu tiên giành vé vào vòng knock-out với ba trận hòa kể từ Chile năm 1998 và là đội thứ tư trong lịch sử hòa cả ba trận đầu tiên tại World Cup, sau Xứ Wales, Cameroon và Cộng hòa Ireland.

Tuy nhiên, ba trận gặp các đối thủ đến từ khu vực Nam Mỹ trong bốn năm gần đây của Cape Verde đều không mang lại chiến thắng. Họ thua Ecuador 0-1 năm 2022, thua Chile 2-4 vào tháng 3 năm nay, trước khi hòa Uruguay 2-2 ở vòng bảng World Cup 2026.

Trước Argentina, Cape Verde sẽ phải duy trì khối đội hình chặt chẽ khi không có bóng, giống như cách họ từng làm trước Tây Ban Nha ở trận mở màn. Đó chắc chắn là thử thách lớn, nhưng HLV Bubista sẵn sàng đón nhận khi “Những chú cá mập xanh” hướng tới chiến thắng lịch sử trước nhà đương kim vô địch.

Dự đoán Argentina vs Cape Verde

Dự đoán Argentina - Cape Verde: Đội nào thắng?

Theo đánh giá, chỉ có Pháp được xếp cao hơn Argentina trong bảng xếp hạng các ứng viên vô địch World Cup trước trận đấu này.

Cape Verde đã gây rất nhiều khó khăn cho hai trong ba đối thủ ở vòng bảng nhờ lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Tuy nhiên, Argentina sở hữu một khác biệt mang tên Lionel Messi, và siêu sao này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo nên sự khác biệt để giúp nhà đương kim vô địch giành vé vào vòng 1/8.

Có 5 trong 7 trận gần nhất của Argentina xuất hiện từ 3 pha lập công trở lên, vì vậy kịch bản tổng bàn thắng trên 2,5 được xem là khả thi. Argentina ghi bàn trong cả hai hiệp ở cả ba trận vòng bảng World Cup 2026. Họ đều dẫn trước sau hiệp một trong 10 trận liên tiếp. Vì thế, kịch bản Argentina thắng cả hiệp một lẫn cả trận cũng được đánh giá cao.

Xét về thành tích cá nhân, Lionel Messi đã ghi bàn ở 4 lần gần nhất ra sân trong các trận đấu chính thức cho đội tuyển Argentina. Tiền đạo của Inter Miami được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập công, thậm chí có khả năng là người mở tỷ số của trận đấu.

Dự đoán tỷ số: Argentina 2-0 Cape Verde.