Siêu máy tính dự đoán thắng thua Pháp vs Iraq, bảng I World Cup 2026

(VTC News) -

Không nhiều cặp đấu ở lượt trận thứ hai World Cup 2026 tạo ra khoảng cách dự báo lớn như Pháp vs Iraq. Trận đấu Pháp gặp Iraq thuộc bảng I diễn ra lúc 4h ngày 23/6 tại sân Lincoln Financial (Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ) rất khó xảy ra bất ngờ.

Vấn đề chuyên môn của trận này không phải đội nào giành chiến thắng, khi sự chênh lệch quá rõ ràng. Người hâm mộ còn quan tâm tới câu hỏi khác: Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps có thể thắng bao nhiêu bàn, áp đảo hay chỉ cần kiểm soát vừa đủ để tiến gần vé đi tiếp?

Đội tuyển Pháp đấu với Senegal ở lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Siêu máy tính dự đoán Pháp vs Iraq ra sao?

Theo thuật toán mô phỏng của Opta, Pháp thắng 88,1% trong 25.000 kịch bản trận đấu. Khả năng hòa là 8,1%, trong khi xác suất Iraq thắng chỉ đạt 3,8%. Đây là mức chênh lệch rất lớn, phản ánh vị thế của Pháp sau lượt mở màn và khoảng cách chất lượng đội hình giữa hai bên.

Siêu máy tính của Sports Mole cũng nghiêng mạnh về Pháp, dù tỷ lệ có chút lệch so với Opta. Mô hình của nguồn này đánh giá xác suất thắng Pháp vs Iraq là 72,95%, hòa 18,7% và Iraq thắng 8,31%. Nhìn chung, dữ liệu dự đoán đánh giá Pháp vượt trội Iraq.

Điểm đáng chú ý nằm ở xu hướng bàn thắng. Khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn là 47,5%, thấp hơn mốc dưới 2,5 bàn là 52,5%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn chỉ đạt 35,85%, nghiêng về kịch bản chỉ một đội ghi bàn.

Pháp có 60,17% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên, nhưng khả năng ghi trên 3 bàn chỉ là 33,78%. Với Iraq, khả năng không ghi bàn lên tới 65,92%, còn khả năng ghi từ 2 bàn trở lên chỉ 8,7%.

Pháp mạnh vượt trội

Đội tuyển Pháp có lợi thế lớn về chất lượng tấn công. Kylian Mbappe ghi 2 bàn trong trận thắng Senegal và có thể chạm mốc 100 trận cho đội tuyển quốc gia nếu ra sân trước Iraq. Anh cũng đã nâng tổng số bàn tại World Cup lên 14 và tiếp tục là điểm tựa lớn nhất của hàng công Pháp.

Đội tuyển Pháp vượt trội so với Iraq. (Ảnh: Reuters)

Con số này cho thấy hai mặt của vấn đề. Pháp sở hữu cá nhân có thể phá vỡ thế cân bằng chỉ sau một pha tăng tốc, nhưng trận thắng Senegal cũng cho thấy họ không áp đảo ngay từ đầu. Đội bóng của Deschamps cần điều chỉnh vai trò giữa Ousmane Dembele và Michael Olise để tạo hiệu quả tốt hơn trong hiệp 2.

Sức mạnh của Pháp còn nằm ở chiều sâu đội hình. Olise đã có 10 lần trực tiếp tham gia bàn thắng chỉ sau 18 trận cho đội tuyển, còn Bradley Barcola ghi bàn sau khi vào sân trước Senegal. RotoWire dự đoán Pháp có thể chơi 4-2-3-1, với Mbappe đá cao nhất, được hỗ trợ bởi Dembele, Olise và Desire Doue. Cách bố trí này đủ giúp Pháp kiểm soát bóng, tấn công biên và tạo áp lực liên tục lên hàng thủ thấp của Iraq.

Cơ hội của Iraq

Iraq không có nhiều cơ sở để chơi đôi công. Sau trận thua Na Uy 1-4, ưu tiên hợp lý của đội bóng châu Á là giữ cự ly đội hình, giảm khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên, đồng thời tránh để Mbappe có không gian tăng tốc phía sau lưng hàng thủ.

Cơ hội của Iraq nhiều khả năng đến từ các pha chuyển trạng thái nhanh hoặc bóng cố định. Aymen Hussein là điểm tựa đáng chú ý. Anh ghi 12 bàn ở vòng loại World Cup khu vực châu Á và cũng là người lập công trong trận gặp Na Uy. Nếu Iraq có thể đưa bóng sớm lên tuyến trên, Hussein hoặc Ali Al Hamadi là những cầu thủ có thể giúp họ kéo giãn hàng thủ Pháp.

Iraq có rất ít khả năng gây bất ngờ. (Ảnh: Reuters)

Điều kiện quan trọng là Iraq phải đứng vững trong khoảng một giờ đầu. RotoWire nhận định đội bóng của HLV Graham Arnold có thể chơi với khối đội hình thấp, cố gắng giữ trận đấu ở thế hẹp và chờ cơ hội hiếm hoi. Nếu thủng lưới sớm, Iraq sẽ phải dâng cao hơn, đồng nghĩa với việc để lộ khoảng trống cho các cầu thủ tấn công tốc độ của Pháp.

Dự đoán Pháp vs Iraq

Dự đoán Pháp - Iraq: Đội nào thắng?

Kịch bản dễ xảy ra là Pháp kiểm soát bóng phần lớn thời gian, luân chuyển bóng qua hai biên và tìm Mbappe trong các pha di chuyển sau lưng hàng thủ. Iraq sẽ lùi sâu, phòng ngự số đông và hạn chế tối đa những pha mất bóng ở trung lộ.

Bàn mở tỷ số có vai trò rất lớn. Nếu Pháp ghi bàn trong hiệp 1, trận đấu có thể mở ra thêm cơ hội cho đội bóng châu Âu. Ngược lại, nếu Iraq giữ sạch lưới lâu, nhịp trận có thể chậm lại và kéo Pháp vào thế phải kiên nhẫn.

Opta đánh giá Pháp có khả năng thắng rất cao, trong khi các tỷ lệ khác cho thấy kịch bản bàn thắng không quá lớn. Vì vậy, tỷ số hợp lý là Pháp thắng với cách biệt an toàn, giữ được thế chủ động nhưng không nhất thiết tạo ra trận đấu quá bùng nổ.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-0 Iraq.