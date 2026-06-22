Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Argentina vs Áo, bảng J World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Argentina vs Áo thuộc bảng J World Cup 2026 diễn ra lúc 0h ngày 23/6 trên sân AT&T ở Arlington (bang Texas, Mỹ). Cả hai đội đều thắng lượt ra quân và đây có thể là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng xếp hạng.

Mô hình dự đoán của Opta nghiêng rõ về Argentina. Tuy nhiên, hệ thống dữ liệu khác lại đánh giá khả năng Áo gây bất ngờ không hề thấp.

Siêu máy tính dự đoán Argentina vs Áo ra sao?

Theo thuật toán mô phỏng dựa trên dữ liệu của Opta, Argentina thắng 61,1% trong 25.000 kịch bản trận đấu. Khả năng hòa là 21,9%, còn xác suất Áo thắng là 17%.

Trong khi đó, siêu máy tính của Sports Mole nhận định khả năng thắng của Argentina là 41,55%. Kết quả hòa có xác suất 24,5% và Áo thắng 33,9%. Nhìn chung, Argentina vẫn được đánh giá cao hơn ở trận đấu này.

Argentina đứng đầu bảng J sau lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Về xu hướng bàn thắng, khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn là 56,25%, trong khi mốc dưới 2,5 bàn là 43,75%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 58,9%. Các chỉ báo này cho thấy trận đấu không hẳn khép kín, nhất là khi Áo không phải đội chỉ phòng ngự chờ sai lầm.

Argentina có 43,94% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên, thấp hơn mức thường thấy với một đội được đánh giá cao. Ngược lại, Áo có 69,23% khả năng ghi bàn, nhưng khả năng ghi từ 2 bàn trở lên chỉ là 37,37%. Trong nhóm tỷ số Argentina thắng, 2-1 là kịch bản nổi bật nhất, sau đó là 1-0 và 2-0. Dữ liệu tổng thể nghiêng về Argentina, nhưng không loại trừ khả năng Áo tạo ra trận đấu khó chịu.

Ưu thế của Argentina

Argentina có lợi thế rõ nhất ở chất lượng kiểm soát và khả năng tạo khác biệt trong phần sân đối thủ. Trước Algeria, Lionel Messi lập hat-trick, trực tiếp tham gia vào 8 trong 10 pha dứt điểm của đội nhà, gồm 6 cú sút và 2 cơ hội tạo ra. Khi Messi được nhận bóng giữa các tuyến, Argentina có thể chuyển trạng thái từ kiểm soát sang tăng tốc rất nhanh.

Con số này cho thấy hai mặt của vấn đề. Argentina mạnh nhờ Messi, nhưng cũng phụ thuộc nhiều vào cách anh kéo nhịp và chọn thời điểm tung đường chuyền. Áo có thể cố gắng thu hẹp khoảng trống quanh khu vực trung lộ. Nếu Messi vẫn có nửa nhịp xoay người, Argentina sẽ dễ tạo ra cơ hội rõ ràng hơn.

Messi chính là ưu thế lớn nhất của Argentina. (Ảnh: Reuters)

Argentina còn có nền phòng ngự tốt. Trước Algeria, đội bóng của Lionel Scaloni không cho đối thủ có cú sút trúng đích nào. Cặp trung vệ Cristian Romero và Lisandro Martinez có xu hướng chủ động bước lên, trong khi tuyến giữa với Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister giúp nhà đương kim vô địch giữ nhịp trận đấu. Đây là cơ sở để Opta đánh giá Argentina vượt trội hơn Áo.

Cơ hội của đội tuyển Áo

Áo không bước vào trận này với tâm thế của đội chỉ chịu trận. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick thắng 10 trong 12 trận gần nhất, chỉ thua 1 trận. Họ cũng đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Trận thắng Jordan 3-1 chưa hoàn hảo, nhưng vẫn cho thấy Áo có đủ thể lực và sự kiên nhẫn để giải quyết trận đấu ở giai đoạn cuối.

Cơ hội của Áo nhiều khả năng đến từ pressing, bóng cố định và các pha chuyển trạng thái nhanh. RotoWire nhận định Áo có thể chơi với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó Marcel Sabitzer và Romano Schmid là các điểm sáng tạo phía sau Marko Arnautovic. Nếu họ đoạt bóng ở giữa sân, Argentina sẽ phải đối mặt với những pha lên bóng trực diện.

Bóng cố định là chỉ báo chuyên môn đáng chú ý. Theo Opta, 7 trong 10 bàn gần nhất của Áo tại World Cup đến từ các tình huống cố định. Điều kiện quan trọng là Áo phải trụ được trước sức ép kiểm soát của Argentina. Nếu bị thủng lưới sớm, họ buộc phải dâng đội hình cao hơn và để lộ nhiều khoảng trống phía sau hàng thủ.

Đội tuyển Áo không dễ chịu trận trước Argentina. (Ảnh: Reuters)

Dự đoán Argentina vs Áo

Dự đoán Argentina - Áo: Đội nào thắng?

Kịch bản dễ xảy ra là Argentina cầm bóng nhiều hơn, tìm cách kéo giãn đội hình Áo bằng Messi, Julian Alvarez và Thiago Almada. Áo sẽ không lùi quá sâu trong toàn bộ trận đấu. Đội bóng châu Âu nhiều khả năng vẫn pressing theo từng giai đoạn, cố gắng buộc Argentina chuyền lỗi ở tuyến dưới.

Bàn mở tỷ số có thể quyết định nhịp trận. Nếu Argentina ghi bàn trước, Áo phải tăng cường sức ép và trận đấu dễ mở ra nhiều khoảng trống hơn. Khi đó, Messi và các tiền đạo Argentina có thêm điều kiện để tấn công vào sau lưng hàng thủ đối phương.

Rủi ro với Argentina nằm ở khả năng trận đấu bị kéo vào thế giằng co. Áo có thể gây khó khăn cho đối thủ nhưng Argentina vẫn là đội "cửa trên". Sự xuất hiện của Messi, khả năng kiểm soát tuyến giữa và sự chắc chắn của hàng thủ giúp Argentina nhỉnh hơn ở trận này.

Dự đoán tỷ số: Argentina 2-1 Áo.