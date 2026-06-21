(VTC News) -

Một chiến thắng tại Philadelphia Stadium có thể đưa Pháp tiến rất gần vòng 1/16 World Cup 2026. Theo lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất, đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps gặp Iraq lúc 4h ngày 23/6, sau khi thắng Senegal 3-1 ở lượt ra quân bảng I. Theo Opta, Pháp có 88,1% cơ hội thắng; khả năng hòa là 8,1%, còn Iraq chỉ đạt 3,8%.

Thông tin nhanh trận Pháp vs Iraq Thời gian: 4h ngày 23/6. Sân: Philadelphia Stadium, Philadelphia, Mỹ. Giải đấu: Bảng I World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Pháp vs Iraq

Pháp đứng sau Na Uy ở bảng I vì kém hiệu số, nhưng chiến thắng trước Senegal vẫn đem lại nền tảng rất tốt cho họ trong cuộc đua giành suất đi tiếp. Nếu tiếp tục đánh bại Iraq, đội bóng châu Âu nắm lợi thế lớn trước khi bước vào lượt trận cuối gặp Na Uy.

Pháp đấu với Iraq ở lượt trận thứ hai bảng I World Cup 2026.

Trận ra quân của Pháp không hoàn toàn dễ dàng. Senegal từng tạo ra vài thời điểm khiến hàng thủ Les Bleus lúng túng, nhưng sự khác biệt xuất hiện sau giờ nghỉ. Kylian Mbappe lập cú đúp, Bradley Barcola ghi bàn, còn Michael Olise tạo dấu ấn rõ rệt khi được kéo vào khu vực trung tâm.

Trong khi đó, Iraq thua 1-4 trước Na Uy trong lần đầu tiên thi đấu tại World Cup sau nửa thế kỷ vắng mặt. Đội bóng của huấn luyện viên Graham Arnold từng gỡ hòa nhờ Aymen Hussein, nhưng nhanh chóng vỡ trận khi Na Uy tăng tốc. Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống giữa hai tuyến, Iraq rất khó đứng vững trước tốc độ của Mbappe, Ousmane Dembele và Barcola.

Chênh lệch giữa hai đội là rất lớn. Pháp nhiều khả năng kiểm soát bóng, tạo sức ép sớm và hướng đến một trận thắng có cách biệt.

Phong độ Pháp

Pháp thắng 5 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Hàng công là điểm tựa lớn nhất khi Les Bleus ghi bàn trong 14 trận liên tiếp, trong đó có 13 trận ghi từ 2 bàn trở lên.

Mbappe nhập cuộc xuất sắc ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Mbappe tiếp tục là tâm điểm. Cú đúp vào lưới Senegal giúp anh trở thành chân sút nam ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Pháp, đồng thời vượt kỷ lục ghi bàn tại World Cup của Just Fontaine cho đội tuyển nam Pháp. Nếu ra sân trước Iraq, Mbappe cũng chạm mốc 100 trận cho đội tuyển quốc gia.

Dù vậy, Pháp vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự. Họ chưa giữ sạch lưới trong 6 trận gần nhất. Trước một đối thủ yếu hơn, mục tiêu của Deschamps không chỉ là 3 điểm mà còn là một thế trận an toàn hơn.

Chiến thắng có tỷ số đậm trước Iraq là cần thiết để đội tuyển Pháp có lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng I.

Phong độ Iraq

Iraq thua Na Uy 1-4 trong trận mở màn. Đây là kết quả nặng nề, dù họ từng có khoảng 70 phút thi đấu không quá tệ. Bàn thắng của Aymen Hussein giúp Iraq có khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng những sai lầm cá nhân khiến đội bóng châu Á trả giá.

Iraq vẫn chưa có điểm nào trong lịch sử tham dự World Cup. Họ thua cả 4 trận đã đấu ở sân chơi này và có nguy cơ trở thành đội châu Á đầu tiên thua 5 trận mở màn tại World Cup.

Điểm tích cực nhỏ là Iraq ghi bàn ở 9 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, trước hàng thủ và tuyến giữa giàu chất lượng của Pháp, việc duy trì sức ép là nhiệm vụ rất khó.

Iraq thua Na Uy ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Pháp vs Iraq

Pháp có thể xoay tua một vài vị trí. William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez và Malo Gusto từng được theo dõi thể trạng, nhưng không có dấu hiệu họ phải vắng mặt. Lucas Digne, Manu Kone và Bradley Barcola có khả năng được trao suất đá chính.

Barcola đang có lợi thế sau khi ghi bàn trước Senegal. Ở tuyến giữa, Kone có thể thay Aurelien Tchouameni để giảm tải. Mbappe nhiều khả năng vẫn đá trung phong, phía sau là Dembele, Olise và Barcola.

Iraq chờ tình trạng của Ali Jasim sau khi cầu thủ này bị đau ở trận gặp Na Uy. Jalal Hassan cũng bỏ ngỏ khả năng bắt chính, trong khi Ahmed Basil có thể được sử dụng. Aymen Hussein và Ali Al-Hamadi vẫn là cặp tiền đạo được kỳ vọng nhiều nhất.

Đội hình dự kiến Pháp vs Iraq

Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Kone; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Iraq: Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Doski; Bayesh, Al-Ammari, Iqbal, Ali Jasim; Hussein, Al-Hamadi.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Iraq

Dự đoán Pháp - Iraq: Đội nào thắng?

Pháp có quá nhiều lợi thế ở trận này. Họ mạnh hơn về tốc độ, khả năng kiểm soát bóng, chất lượng dứt điểm và chiều sâu đội hình. Nếu Iraq chơi thấp, Pháp vẫn có nhiều phương án phá khối phòng ngự nhờ Olise, Dembele và Mbappe.

Iraq nhiều khả năng ưu tiên đội hình hẹp, bảo vệ khu vực trước vòng cấm và chờ phản công. Tuy nhiên, việc phải chống đỡ sức ép liên tục có thể khiến họ mắc lỗi, nhất là khi Pháp có nhiều cầu thủ giỏi tăng tốc ở 1/3 cuối sân.

Các chỉ báo chuyên môn nghiêng mạnh về kịch bản Pháp thắng, có thể giữ sạch lưới và tạo cách biệt từ 2 bàn trở lên. Trận đấu cũng có khả năng xuất hiện từ 3 bàn, phụ thuộc vào việc Pháp ghi bàn sớm hay không.

Dự đoán kết quả: Pháp 3-0 Iraq.