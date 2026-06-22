(VTC News) -

Trận Na Uy đấu với Senegal diễn ra lúc 7h ngày 23/6 trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ) là bài kiểm tra đáng chú ý cho cả 2 đội trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng I World Cup 2026. Theo mô hình dự đoán của Opta, Na Uy có 45% cơ hội thắng, Senegal đạt 29,6%, còn xác suất hòa là 25,4%.

Thông tin nhanh trận Na Uy vs Senegal Thời gian: 7h ngày 23/6. Sân: MetLife, East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ. Giải đấu: Bảng I World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Na Uy vs Senegal

Na Uy đứng đầu bảng I sau chiến thắng 4-1 trước Iraq. Đội bóng của huấn luyện viên Stale Solbakken có cùng 3 điểm với Pháp nhưng xếp trên nhờ hiệu số. Nếu tiếp tục thắng Senegal, Na Uy sẽ giành vé vào vòng 1/16 trước lượt trận cuối.

Trận ra quân cho thấy Na Uy không chỉ phụ thuộc vào một mình Haaland. Tiền đạo Man City lập cú đúp, nhưng Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Antonio Nusa và Leo Ostigard cũng tạo ra nhiều điểm nhấn. Na Uy mạnh ở các pha tấn công trực diện, bóng bổng, tình huống cố định và những đường chuyền xuyên tuyến từ Odegaard.

Na Uy đấu với Senegal ở lượt trận thứ hai của bảng I World Cup 2026.

Senegal ở thế khó hơn sau thất bại 1-3 trước Pháp. Dù Ibrahim Mbaye ghi bàn danh dự và trở thành cầu thủ châu Phi trẻ nhất lập công tại World Cup, hàng thủ của Senegal vẫn để lộ nhiều khoảng trống trước các pha tăng tốc. Gặp một Na Uy có Haaland, áp lực sẽ không nhỏ hơn.

Đây có thể là trận đấu giàu va chạm và nhiều cơ hội hơn dự kiến. Na Uy có phong độ tốt hơn, nhưng Senegal sở hữu Sadio Mane, Nicolas Jackson và Ismaila Sarr - những cầu thủ đủ tốc độ để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Bắc Âu.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Na Uy còn gặp Pháp ở lượt trận cuối. Trong khi đó, Senegal đối đầu với Iraq.

Phong độ Na Uy

Na Uy thắng Iraq 4-1 trong ngày trở lại World Cup sau nhiều năm vắng bóng. Kết quả này nối dài chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của họ ở các trận chính thức, với tổng cộng 50 bàn thắng và chỉ 7 bàn thua.

Haaland ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Haaland là trung tâm của mọi chú ý. Anh ghi 2 bàn ngay trận đầu tiên tại World Cup, đồng thời duy trì chuỗi 11 trận chính thức liên tiếp ghi bàn cho đội tuyển. Từ đầu năm 2023, Haaland ghi bàn ở 17 trong 20 lần khoác áo Na Uy.

Odegaard cũng là nhân tố then chốt. Trước Iraq, anh chuyền chính xác gần như tuyệt đối, hoàn thành toàn bộ đường chuyền ở 1/3 cuối sân và tạo nhiều đường chuyền phá vỡ tuyến phòng ngự. Khi Odegaard có thời gian xử lý, Haaland và Sorloth sẽ liên tục được đặt vào các vị trí nguy hiểm.

Phong độ Senegal

Senegal thua Pháp 1-3 ở lượt mở màn. Đây không phải thất bại bất ngờ, nhưng cách họ để đối thủ khai thác khoảng trống ở cuối trận khiến HLV Pape Thiaw có lý do lo ngại.

Đại diện châu Phi đã thua 3 trận World Cup gần nhất trước các đội châu Âu. Đáng chú ý hơn, Senegal thủng lưới trong 12 trận World Cup liên tiếp, kéo dài từ sau chiến thắng 1-0 trước Pháp năm 2002. Chuỗi này là vấn đề lớn khi đối thủ tiếp theo sở hữu hàng công đang đạt phong độ rất cao.

Dù vậy, Senegal vẫn có cơ sở để tạo khác biệt. Mane, Jackson và Sarr đem lại tốc độ, khả năng pressing và các pha tấn công trực diện. Nếu tuyến giữa với Lamine Camara, Idrissa Gueye và Pape Gueye tranh chấp tốt hơn, Senegal có thể khiến Na Uy gặp nhiều khó khăn hơn Iraq.

Trên bảng xếp hạng World Cup 2026, Senegal đứng thứ 3 tại bảng I (0 điểm, hiệu số -2), kém Na Uy 3 điểm.

Senegal chơi hay trong nửa trận trước Pháp. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Na Uy vs Senegal

Na Uy từng có chút lo ngại về David Moller Wolfe và Julian Ryerson sau trận gặp Iraq. Tuy nhiên, cả hai đã hồi phục nhanh và được kỳ vọng sẵn sàng ra sân. Điều đó giúp Solbakken có thể giữ nguyên bộ khung thắng đậm ở lượt đầu.

Haaland chắc chắn tiếp tục đá trung phong. Sorloth và Nusa hỗ trợ hai bên, trong khi Odegaard, Sander Berge và Fredrik Aursnes tạo thành tuyến giữa giàu sức mạnh lẫn khả năng chuyền bóng.

Senegal cũng có lực lượng gần như đầy đủ. Câu hỏi lớn nhất nằm ở hàng công, nơi Ibrahim Mbaye gây ấn tượng sau bàn thắng vào lưới Pháp. Dù vậy, Ismaila Sarr nhiều khả năng vẫn được giữ suất đá chính cùng Mane và Jackson.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Senegal

Na Uy: Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mane.Dự đoán tỷ số Na Uy vs Senegal

Na Uy - Senegal: Đội nào thắng?

Na Uy có lợi thế về phong độ và sự tự tin. Cách họ đánh bại Iraq cho thấy đội bóng Bắc Âu đang vận hành tốt quanh bộ đôi Odegaard - Haaland. Nếu Senegal để Odegaard thoải mái chuyền bóng giữa các tuyến, hàng thủ của họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều pha bóng khó kiểm soát.

Senegal không nên bị đánh giá thấp. Đội bóng châu Phi có tốc độ để phản công, và hàng thủ Na Uy chưa thật sự chắc chắn khi chỉ giữ sạch lưới 1 trong 7 trận gần nhất. Vì vậy, khả năng Senegal ghi bàn là có cơ sở.

Phân tích chuyên môn cho thấy trận đấu nhiều khả năng có bàn cho cả hai đội và tổng bàn thắng ở mức 3 trở lên. Na Uy nhỉnh hơn về số cú sút, bóng bổng và tình huống cố định, nhưng Senegal có thể tạo nguy hiểm ở các pha chuyển trạng thái.

Dự đoán kết quả: Na Uy 2-1 Senegal.