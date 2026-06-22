(VTC News) -

Trận Pháp vs Iraq diễn ra lúc 4h ngày 23/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng I World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Pháp vs Iraq nhanh nhất.

Nếu tiếp tục đánh bại Iraq, Pháp sẽ nắm lợi thế lớn trước khi bước vào lượt trận cuối gặp Na Uy. Trong khi đó, Iraq đang ở vị trí cuối bảng I sau trận thua 1-4 trước Na Uy ngày 17/6. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Pháp vs Iraq Thời gian: 4h ngày 23/6. Sân: Philadelphia Stadium, Philadelphia, Mỹ. Giải đấu: Bảng I World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Xem trực tiếp Pháp và Iraq trên kênh nào?

Trận Pháp vs Iraq được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6 lúc 4h ngày 23/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền. Ngoài ra, kênh VTV3, VTV6, VTV10, VTV9 chiếu trực tiếp World Cup 2026 cũng có trên các nền tảng truyền hình trực tuyến như TV360, FPT Play.

Đội tuyển Pháp đang đứng sau Na Uy ở bảng I vì kém hiệu số. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Pháp vs Iraq hôm nay

Link xem trực tiếp Pháp vs Iraq sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Pháp vs Iraq trên VTV thông qua truyền hình truyền thống, ứng dụng VTVgo hoặc website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Pháp vs Iraq trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Pháp vs Iraq đá lúc mấy giờ?

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Pháp vs Iraq diễn ra lúc 4h ngày 23/6 (giờ Việt Nam). Đây là lượt trận thứ hai thuộc bảng I. Khung giờ thi đấu không quá thuận lợi với khán giả Việt Nam so với nhiều trận đấu khác tại World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ.

Thông tin trận Pháp vs Iraq

Cuộc chạm trán giữa Pháp và Iraq trong khuôn khổ bảng I World Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh hai đội có khởi đầu khác nhau. Pháp giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân, trong khi Iraq trắng tay sau thất bại đậm trước Na Uy. Nếu tiếp tục thắng trận này, "Les Bleus" sẽ tiến rất gần tấm vé vào vòng knock-out.

Màn trình diễn trước Senegal cho thấy tuyển Pháp vẫn duy trì được vị thế của một ứng viên vô địch. Đội bóng của HLV Didier Deschamps gặp không ít khó khăn trong hiệp một trước lối chơi giàu sức mạnh của đối thủ, nhưng đã tạo ra khác biệt sau giờ nghỉ bằng chất lượng nhân sự vượt trội. Kylian Mbappe tiếp tục tỏa sáng với hai bàn thắng, trong khi Michael Olise và Bradley Barcola cũng đóng góp đáng kể vào chiến thắng chung cuộc.

Ở chiều ngược lại, thất bại 1-4 trước Na Uy phần nào phản ánh khoảng cách trình độ giữa Iraq và các đội bóng hàng đầu tại giải đấu. Sau 40 năm mới trở lại World Cup, đại diện Tây Á vẫn đang trong quá trình thích nghi với sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới. Một kết quả không thuận lợi nữa trước Pháp có thể khiến cơ hội đi tiếp của họ trở nên vô cùng mong manh.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 23/6 có 4 trận đấu. Argentina sẽ đối đầu với Áo tại sân vận động Dallas. Cùng bảng J, Jordan chạm trán Algeria trên sân Levi's. Trong khi đó, bảng I sẽ chứng kiến trận đấu giữa Pháp vs Iraq và Na Uy vs Senegal lần lượt ở sân vận động Philadelphia và sân MetLife. Cả 4 trận đấu đều diễn ra tại Mỹ.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.