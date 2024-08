Showbiz 23/8: Đại diện Việt Nam vào thẳng top 12 Hoa hậu Chuyển giới

(VTC News) -

Cùng điểm qua những tin tức showbiz đáng chú ý trong ngày 23/8.

Tường San thắng 2 giải phụ, vào top 12 Miss International Queen 2024

Tường San và 22 người đẹp vừa trải qua vòng thi bán kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - Miss International Queen 2024 tại Thái Lan.

Phần thi bikini của Tường San.

Tại vòng thi bikini, người đẹp 19 tuổi diện áo tắm một mảnh màu xanh ngọc lục bảo. Cô thuộc nhóm thí sinh có hình thể cân đối, gợi cảm với chiều cao 1,79 m, số đo ba vòng 83-56-85 cm.

Ở phần thi trang phục dạ hội, Tường San diện trang phục nổi bật với đá quý, đính kết công phu, xuyên thấu ôm sát cơ thể tôn đường cong.

Tường San được vào thẳng top 12.

Cuối chương trình, Tường San giành chiến thắng giải Thí sinh có làn da đẹp nhất và Thí sinh trình diễn bán kết tốt nhất - giúp cô lọt thẳng vào top 12 trước thềm chung kết.

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024 diễn ra vào ngày 24/8. Đương kim hoa hậu - Solange Dekker từ Hà Lan sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Bom tấn chuyển thể từ tựa game ăn khách ra mắt khán giả Việt

Borderlands: Trở lại Pandora được chuyển thể từ tựa game đình đám cùng tên với 77 triệu bản bán ra trên toàn cầu cùng lợi nhuận vượt mốc 1 tỷ USD.

Trong phiên bản chuyển thể điện ảnh do nhà Lionsgate cầm trịch, khán giả sẽ được nhìn thấy những nhân vật chủ chốt của tựa game như Roland, Lilith… cùng loạt NPC quen thuộc Claptrap, Dr. Patricia Tannis và Tiny Tina.

"Borderlands: Trở lại Pandora" ra mắt khán giả.

Phim xoay quanh Lilith (Cate Blanchett thủ vai), một thợ săn tiền thưởng với quá khứ bí ẩn, miễn cưỡng trở về quê hương của mình, cũng là hành tinh hỗn loạn nhất trong thiên hà Pandora. Nhiệm vụ của cô là tìm kiếm cô con gái mất tích của Atlas (Edgar Ramírez), kẻ nắm quyền lực tối thượng trong vũ trụ.

Lilith thành lập một liên minh bất ngờ với một nhóm những kẻ lập dị Roland (Kevin Hart) là một lính đánh thuê dày kinh nghiệm. Tiny Tina (Ariana Greenblatt) là một cô nàng tuổi teen điên rồ cùng người bảo vệ Krieg (Florian Munteanu). Patricia Tannis (Jamie Lee Curtis lồng tiếng) là một nhà khoa học kỳ quặc và cuối cùng là Claptrap (Jack Black lồng tiếng) một robot thông minh.

Họ phải chiến đấu với hàng loạt sinh vật kỳ lạ cùng những kẻ thù điên loạn trên hành tinh này để khám phá ra bí mật gây chấn động nhất của Pandora.

Phim điện ảnh Borderlands: Trở lại Pandora sẽ bắt đầu được khởi chiếu từ hôm nay 23/8 tại các rạp trên toàn quốc.

Vũ Thảo My, Lâm Bảo Ngọc, Orange là thế hệ kế thừa "Bài hát của chúng ta"

Chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc Bài hát của chúng ta vừa công bố dàn ca sĩ thuộc nhóm thế hệ kế thừa gồm Vũ Thảo My, Lâm Bảo Ngọc, Orange, LyLy, Phạm Anh Duy, Phan Duy Anh, Dương Edward và OgeNus.

Họ sẽ cùng nghệ sĩ thế hệ truyền lửa NSND Thanh Lam, Quang Linh, Thu Minh, Hoàng Hải, Thanh Hà, Ngọc Anh, Lương Bích Hữu, Mai Tiến Dũng khoác lên ca khúc huyền thoại màu sắc mới mẻ, và mang tinh thần của thế hệ mới. Đây cũng là lần đầu NSND Thanh Lam góp mặt trong gameshow âm nhạc sau nhiều năm làm nghề.

Thanh Lam, Quang Linh sẽ đồng hành với các nghệ sĩ trẻ.

Các ca sĩ trẻ đều trưởng thành và tỏa sáng từ các cuộc thi âm nhạc. LyLy sở hữu khả năng sáng tác, giọng hát cùng kỹ năng chơi nhạc cụ.

Vũ Thảo My được biết tới là quán quân trẻ tuổi nhất trong các mùa thi Giọng hát Việt, chiến thắng lúc mới 16 tuổi. Lâm Bảo Ngọc là Á quân ở cả Sao Mai và Giọng hát Việt. Trong khi đó, Orange cũng đang là nữ ca sĩ gây ấn tượng với loạt hit đình đám.

Dương Edward và OgeNus tạo chú ý tại The Masked Singer và Rap Việt bởi cá tính, biến hóa đa dạng trong giọng hát. Phạm Anh Duy được xem là “nhân tố bí ẩn” nắm trong tay những ca khúc triệu view. Anh cũng nhận được nhiều chú ý khi tham gia Anh trai say hi.

Bài hát của chúng ta - Our Song Vietnam sẽ lên sóng lúc 21h15 chủ nhật hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 25/8.

Suboi trở lại Rap Việt mùa 4

Nhà sản xuất Rap Việt vừa xác nhận Suboi, Karik trở lại chương trình trong mùa 4. Hai người sẽ là chủ nhân 2 trong những chiếc ghế nóng nhưng vai trò cụ thể của các rapper chưa được hé lộ. Thông tin Suboi, Karik tiếp tục tham gia Rap Việt 2024 sớm được dự đoán từ trước bởi họ góp mặt trong các buổi casting tại Hà Nội và TP.HCM cách đây không lâu.

Suboi đã có 2 mùa tham gia Rap Việt với tư cách huấn luyện viên năm 2020 và giám khảo vào năm 2023. Trong khi đó, Karik ngồi ghế nóng 3 mùa liên tiếp.

Suboi trở lại Rap Việt mùa 4.

Hiện khán giả rất tò mò vai trò của các rapper kể trên. Ở mùa trước, Thái VG là một trong 4 HLV cùng BigDaddy, B Ray và Andree. Trong khi đó, JustaTee, Suboi và Karik cùng ngồi hàng ghế giám khảo. Tuy nhiên, trong cương vị giám khảo, Karik được nhận xét là thiếu năng nổ hơn so với khi anh làm HLV ở 2 mùa trước đó.

Trước đó, nhà sản xuất chương trình công bố cái tên đầu tiên ngồi ghế nóng Rap Việt 2024. Đó chính là F.Hero - nam rapper đến từ Thái Lan.