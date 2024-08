Showbiz 19/8: Ê-kíp Ma Da tung MV do Cẩm Ly hát, Kasim Hoàng Vũ chia sẻ bệnh tật

(VTC News) -

Cùng điểm qua những tin tức giải trí đáng chú ý trong ngày 19/8.

NSX "Ma Da" tung MV nhạc phim tặng Cẩm Ly

Sau khi xin lỗi NSƯT Thành Lộc và ca sĩ Cẩm Ly, đạo diễn Nhất Trung – đại diện nhà sản xuất phim Ma Da tiếp tục có động thái. Theo đó, anh công bố MV nhạc phim có tên À à ơi do Cẩm Ly hát. Trong MV là những phân cảnh phim do Cẩm Ly diễn xuất nhưng không được xuất hiên trong bản chiếu rạp.

NSX tung MV nhạc phim do Cẩm Ly hát.

Về phía Cẩm Ly, nữ ca sĩ cũng chia sẻ lại MV trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cô chỉ viết tên bài hát, ca sĩ thể hiện và người sáng tác là chồng mình - nhạc sĩ Minh Vy.

Trong khi đó, nhạc sĩ Minh Vy nhắc nhở khán giả không bình luận khiếm nhã vì sự việc đã xảy ra. “Nói cũng đã nói rồi, mọi người cũng nên ghi nhận sự nhiệt thành xin lỗi của nhà sản xuất”, ông xã Cẩm Ly nhấn mạnh.

Cẩm Ly bị cắt nhiều cảnh trong phim "Ma Da".

Một số ý kiến khán giả hiện chỉ trích nhà sản xuất phim mượn danh NSƯT Thành Lộc và ca sĩ Cẩm Ly để quảng bá, thu hút khán giả đến rạp. Một số nghi ngờ việc cắt thời lượng vai diễn là "chiêu trò" của nhà sản xuất nhằm tạo ồn ào cho phim.

Phim Ma Da do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn. Phim kể câu chuyện về bà Lệ (Việt Hương đóng), mẹ đơn thân nuôi con gái nhỏ và làm nghề vớt xác trên sông. Cho đến một ngày, con gái bà lại là nạn nhân bị "ma da kéo giò".

Hiện tại phim đã đã thu được hơn 48 tỷ đồng sau hơn 2 ngày công chiếu (theo thống kê của trang Box Office Vietnam).

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" hé lộ thời gian, địa điểm

Sau khi thông báo về một đêm hòa nhạc dành riêng cho các anh tài, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục hé lộ thời gian và địa điểm tổ chức của concert này. Theo đó, concert đặc biệt của chương trình sẽ được tổ chức vào tháng 10/2024 tại TP.HCM.

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ diễn ra vào tháng 10.

Hiện tại, Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 đã phát sóng 7 tập, trình làng 2 đêm công diễn. Cả 2 đêm thi đều được ê-kíp sản xuất và các nghệ sĩ đầu tư công phu, hoàng tráng, được khán giả nhận định mỗi đêm diễn chính là một đêm chung kết chứ không phải phần thi.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sỹ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

"Anh trai say hi" bị nghi lộ kết quả

Chương trình Anh trai say hi đang là một trong số những gameshow được chú ý nhất thời điểm này. Tuy nhiên, những rò rỉ về kết quả của cuộc thi vẫn được nhiều khán giả lan truyền.

Theo đó, một số tài khoản tiết lộ rằng HIEUTHUHAI là người chiến thắng, đồng thời có đến 6 ca sĩ bị loại sau đêm thi tứ kết. Các ca sĩ bị dự đoán sẽ rời chương trình bao gồm: Hùng Huỳnh, Quân A.P, Jsol, Captain, Ali Hoàng Dương và Quang Trung.

"Anh trai say hi" quy tụ dàn nam nghệ sĩ trẻ đẹp.

Đội Erik được cho là xếp cuối và mất đi ba thành viên, trong khi đội Hurrykng được cho là đã giành hạng nhất, giúp các thành viên của đội này, bao gồm HIEUTHUHAI, Pháp Kiều, Negav và Isaac được an toàn.

Dù đây chỉ là tin đồn và chưa được xác thực, nhưng việc rò rỉ kết quả cũng khiến nhiều khán giả cũng bày tỏ sự hụt hẫng và tranh cãi.

Kasim Hoàng Vũ lên tiếng về bệnh tật

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ thông báo tình hình sức khoẻ và cho biết chuẩn bị phẫu thuật cấy ghép xương hàm. Anh cảm ơn lời hỏi thăm, động viên của bạn bè, đồng nghiệp cùng khán giả. Anh chia sẻ sau 5 ngày cấp cứu và điều trị, sức khoẻ đã tốt hơn, hàm cũng đỡ sưng.

"Bây giờ, bác sĩ cho về để nghỉ ngơi, vì cứng hàm nên tôi không thể ăn được gì ngoài uống sữa đóng hộp. Sau một tuần nữa, tôi sẽ gặp lại bác sĩ để họ lên kế hoạch để mổ cấy ghép xương hàm", nam ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Kasim Hoàng Vũ chuẩn bị phẫu thuật cấy ghép xương hàm.

Hiện tại, Kasim Hoàng Vũ còn mệt do truyền thuốc kháng sinh và đau phần xương hàm nên phải dùng thuốc giảm đau mỗi ngày. Anh xin lỗi vì nhận nhiều tin nhắn hỏi thăm từ mọi người nhưng không tiện trả lời.

Anh nói: "Tôi biết ơn mọi người đã giúp trong lúc hoạn nạn khó khăn. Sau khi mổ xong và bình phục tôi sẽ thông báo đầy đủ hơn để bày tỏ lòng biết ơn. Kính chúc tất cả được bình an".