Sau nửa năm, người mua vàng từ đỉnh lỗ hơn 45 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Tính đến cuối ngày 10/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở ngưỡng 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với 1 tuần trước đó, giá vàng miếng SJC đã giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giữa giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC niêm yết giảm 1,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với 1 tuần trước, xuống 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Người đu đỉnh lỗ nặng

Như vậy, so với mức đỉnh lịch sử 192,2 triệu đồng/lượng (giá bán) thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng miếng SJC hiện giảm tới 42,3 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán khoảng 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng tại vùng đỉnh này hiện lỗ khoảng 45,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm 41,6 triệu đồng/lượng nếu so với mức đỉnh 191 triệu đồng/lượng từng thiết lập vào cuối tháng 1. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng nhẫn “đu đỉnh” hiện lỗ khoảng 44,6 triệu đồng/lượng.

Hồi tháng 3, khi giá vàng liên tục lập đỉnh, với tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội khi vàng còn tăng tiếp, cộng thêm dòng tiền nhàn rỗi sẵn có, anh Lê Văn Tuấn (42 tuổi, quê Bắc Ninh) quyết định xuống tiền mua 5 lượng vàng ở mức giá 185 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng sau đó liên tục giảm khiến số tiền anh Tuấn bỏ ra mua 5 lượng vàng giờ “ bốc hơi” khoảng 175 triệu đồng.

Cũng mua 2 lượng vàng nhẫn với giá 186,8 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 2, đến nay chị Thu Giang (xã Thanh Trì, Hà Nội) đã lỗ gần 75 triệu đồng khi giá rơi về vùng 149,4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng miếng SJC từ cuối tháng 1 đến nay.

Trên thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.100 USD/ounce. Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (26.470 đồng), giá vàng thế giới tương đương 130,86 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 19 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Theo dự báo mới nhất của Metals Focus - tổ chức tư vấn tài chính cho các ngân hàng trung ương tại Mỹ, giá vàng thế giới nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trong những tháng mùa hè khi nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc giữa áp lực lạm phát, triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến mới tại Trung Đông. Metals Focus nhận định, căng thẳng giữa Mỹ và Iran sẽ là một trong những yếu tố chi phối thị trường.

Trong ngắn hạn, Metals Focus dự báo giá vàng khó tạo ra một đợt bứt phá rõ rệt. Tổ chức này cho rằng, vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vùng giá đã hình thành những tháng gần đây, ít nhất cho đến khi thị trường bắt đầu giảm kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, có thể từ cuối quý 3.

Giá vàng còn biến động, thận trọng xuống tiền đầu tư

Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động mạnh những ngày qua, các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư không nên nhìn thị trường chỉ qua một vài phiên giao dịch. Vàng nên được xem là một tài sản phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư chứ không nên là kênh đầu tư duy nhất.

Để đảm bảo an toàn cho dòng tiền, tỷ trọng vàng hợp lý có thể dao động khoảng 5 - 15% tổng danh mục tài sản, tùy “khẩu vị” rủi ro của từng nhà đầu tư. Với những người có mức chấp nhận rủi ro thấp hoặc lo ngại lạm phát, tỷ trọng vàng có thể cao hơn một chút.

Tuy nhiên, không nên dồn tất cả đầu tư vào vàng vì điều này khiến danh mục thiếu đa dạng và dễ tổn thương khi giá vàng đảo chiều mạnh.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư không nên nhìn thị trường chỉ qua biến động của một vài phiên giao dịch. (Ảnh: Công Hiếu)

Theo nhận định của chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu, vàng nên được xem là một tài sản phòng hộ dài hạn với thời gian nắm giữ từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn để bảo toàn giá trị tài sản trong trường hợp kinh tế bất ổn. Nếu coi vàng là công cụ sinh lời linh hoạt để mua đi bán lại theo kịch bản ngắn hạn thì rủi ro sẽ rất cao.

“Khi nhà đầu tư hiểu sai điều này, họ dễ bị cuốn vào tâm lý đám đông, nâng kỳ vọng lợi nhuận quá mức và bỏ qua các rủi ro điều chỉnh lớn. Đầu tư vàng thực tế yêu cầu kỷ luật, kiến thức và khả năng quản trị rủi ro rất cao.

Nhà đầu tư cần có một chiến lược phân bổ tài sản hợp lý. Không nên đặt tất cả nguồn vốn vào vàng mà cần kết hợp với các kênh khác như cổ phiếu, bất động sản hoặc tiền gửi tiết kiệm để giảm thiểu rủi ro”, ông Hiếu khuyến cáo.