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Xuất bản ngày 04/08/2026 04:00 PM
Xuất bản ngày 04/08/2026 04:00 PM

XSBL 4/8 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 4/8/2026

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

XSBL 4/8 - Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 4/8/2026 cập nhật mở thưởng vào lúc 16h15. Theo dõi kết quả XSBL 4/8 nhanh, chính xác nhất.

Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 4/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 4/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 4/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 4/8/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ 3 ngày 4/8/2026

Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 4/8/2026 sẽ được cập nhật sau 16h15

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- XSBL 28/7/2026

Kết quả xổ số ngày 28/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 681100 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 28/7, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 28/7/2026

XSBL 28/7, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 28/7/2026

- XSBL 21/7/2026

Kết quả xổ số ngày 21/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 379882 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 21/7, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 21/7/2026

XSBL 21/7, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 21/7/2026

- XSBL 14/7/2026

Kết quả xổ số ngày 14/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 258393 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 14/7, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 14/7/2026

XSBL 14/7, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 14/7/2026

- XSBL 7/7/2026

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 7/7/2026 có giải đặc biệt là 709492 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBL 7/7, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 7/7/2026.

XSBL 7/7, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 7/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bạc Liêu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN gồm Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN gồm Công ty XSKT Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN gồm Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN gồm Công ty XSKT Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN gồm Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN gồm Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 4/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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