Mua vé xem Việt Nam vs Campuchia ASEAN Cup 2026 ở đâu, giá bao nhiêu?

(VTC News) -

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia được phân phối ở quầy vé đặt tại cổng chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Người hâm mộ có thể đến mua vé theo các khung giờ: Sáng từ 09h00 đến 11h30; Chiều từ 13h45 đến 16h30 (ngày 5/8 và ngày 6/8); Sáng từ 09h00 đến 11h30; Chiều từ 15h00 đến 20h00 (ngày 7/8). Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vé được bán hết.

VFF phân phối vé xem trận đấu Việt Nam gặp Campuchia.

Vé xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia có 4 mệnh giá: 500.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé và 200.000 đồng vé. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7/2026, trận đấu giữa Việt Nam gặp Campuchia diễn ra lúc 20h00 ngày 7/8/2026 đều trên sân Mỹ Đình.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé; Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự…có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

Tối 3/8 trên sân vận động Pakansari ở Bogor (Indonesia), đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0. Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Xuân Son là 3 cầu thủ ghi bàn. Nguyễn Hoàng Đức cũng có đóng góp nổi bật với 2 pha kiến tạo.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu thắng Campuchia và giành ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026.