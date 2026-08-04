Quan chức Iran: Từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng hủy vì Kiev xin lỗi

(VTC News) -

The Anadolu Agency, một cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cho biết, Tehran từng chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào ba mục tiêu ở Ukraine, nhưng đã hủy kế hoạch sau khi nhận được điều mà ông gọi là “lời xin lỗi” từ Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình quốc gia Iran ngày 4/8, ông Mohsen Rezaei cho biết lực lượng vũ trang Iran đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch nhưng sau đó hủy bỏ. Ông không tiết lộ ba mục tiêu dự kiến bị tấn công là gì, cũng như không nêu nội dung cụ thể của “lời xin lỗi” mà phía Ukraine được cho là đã đưa ra. Ukraine chưa bình luận về thông tin.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Rezaei tuyên bố Iran sẽ không cho phép bất kỳ tàu thuyền nào đi qua eo biển Hormuz ngoài tuyến hàng hải do Tehran quy định. Ông cảnh báo các tàu hải quân bị coi là thù địch nếu sử dụng “tuyến đường bất hợp pháp” sẽ trở thành mục tiêu tấn công.

Ông Rezaei cũng khẳng định Iran đã gây tổn thất nặng cho lực lượng Mỹ trong cuộc xung đột kéo dài 17 ngày gần đây, đồng thời cho rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã làm thất bại các mục tiêu quân sự của Washington.

Phát biểu của ông Rezaei được đưa ra sau khi Iran ngày 25/7 cáo buộc Ukraine tấn công tàu thương mại của Iran trên biển Caspi, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Sau đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trao đổi với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha, yêu cầu Kiev bồi thường những thiệt hại mà Tehran cho là do vụ tấn công gây ra.

Căng thẳng tại Trung Đông leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào nhiều quốc gia trong khu vực.

Mỹ và Iran từng đạt được một lệnh ngừng bắn vào tháng 4, sau đó ký một bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian vào tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột quân sự và hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ vào tháng trước và Mỹ cùng Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau trong gần hai tuần.