TS Nguyễn Trí Hiếu: Giá vàng lên mốc 8.000 USD/ounce, xác suất chỉ 30%

TS Nguyễn Trí Hiếu đánh giá kịch bản giá vàng lên 8.000 USD/ounce xác suất chỉ 30% và chỉ rõ những điều kiện quyết định.
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Bức ảnh Messi tắm cho Yamal lúc 5 tháng tuổi bất ngờ gây sốt trở lại khi World Cup 2026 diễn ra, hé lộ câu chuyện đặc biệt phía sau buổi chụp lịch từ thiện năm 2007.
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