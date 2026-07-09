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Xuất bản ngày 09/07/2026 08:00 AM
Xuất bản ngày 09/07/2026 08:00 AM

TS Nguyễn Trí Hiếu: Giá vàng lên mốc 8.000 USD/ounce, xác suất chỉ 30%

(VTC News) -

TS Nguyễn Trí Hiếu đánh giá kịch bản giá vàng lên 8.000 USD/ounce xác suất chỉ 30% và chỉ rõ những điều kiện quyết định.

DUNG NHIÊN
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