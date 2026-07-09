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TS Nguyễn Trí Hiếu: Giá vàng lên mốc 8.000 USD/ounce, xác suất chỉ 30% TS Nguyễn Trí Hiếu đánh giá kịch bản giá vàng lên 8.000 USD/ounce xác suất chỉ 30% và chỉ rõ những điều kiện quyết định.

Bộ đôi xe điện Volvo EX90 và ES90 sắp ra mắt thị trường Việt Nam Nhà phân phối chính thức thương hiệu ô tô Thụy Điển công bố nhận đặt hàng sớm hai mẫu xe thuần điện mới từ tháng 7, trước khi ra mắt vào quý IV năm nay.

HLV Deschamps: Mong trọng tài Argentina làm tốt như trọng tài Pháp FIFA gây chú ý khi chỉ định tổ trọng tài Argentina điều khiển trận Pháp vs Morocco ở tứ kết World Cup 2026, nhưng HLV Didier Deschamps khẳng định ông không lo ngại.

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà: Bỏ showbiz làm tiếp viên hàng không, U60 đẹp không tuổi Từng được xem là một trong những mỹ nhân của màn ảnh Việt thập niên 90, Lê Hồng Thủy Tiên gây ấn tượng với nhan sắc thanh tú và vẻ đẹp vượt thời gian

Tác giả bức ảnh Messi tắm cho Yamal: 'Đổ mồ hôi sôi nước mắt mới chụp được' Bức ảnh Messi tắm cho Yamal lúc 5 tháng tuổi bất ngờ gây sốt trở lại khi World Cup 2026 diễn ra, hé lộ câu chuyện đặc biệt phía sau buổi chụp lịch từ thiện năm 2007.

Sai lầm tại nhà khi cụ bà bị đột quỵ, nguy cơ liệt suốt đời Cụ bà 70 tuổi xuất hiện yếu liệt, nói khó nhưng không đến bệnh viện ngay, lỡ "thời gian vàng" cấp cứu đột quỵ và đối mặt nguy cơ tàn phế nặng.

1 chỉ vàng nhẫn tròn 9999 Doji hôm nay 9/7/2026 giá bao nhiêu? Cập nhật chi tiết giá vàng nhẫn tròn 9999 Doji và nhiều thương hiệu khác hôm nay 9/7/2026.

Tuyển thủ Thụy Sỹ: Đấu với Messi xong có thể giải nghệ luôn Zeki Amdouni tuyên bố trên trang cá nhân rằng anh có thể yên tâm giải nghệ sau khi được thi đấu với Lionel Messi.

Cận cảnh hai tuyến đường Hà Nội dự kiến phân luồng đảo chiều giảm ùn tắc Hà Nội đang nghiên cứu phương án xén dải phân cách trên hai tuyến Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương để tổ chức phân luồng đảo chiều giảm ùn tắc.

3 lần Tần Thủy Hoàng bị hành thích gây chấn động lịch sử Trung Hoa Hai trong số ba người hành thích Tần Thủy Hoàng phải nhận cái chết, người còn lại không chỉ giữ được mạng sống mà còn phù tá chủ mới, lật đổ chế độ nhà Tần.

SpaceX phóng vệ tinh thương mại chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên Vệ tinh BOHR của City Labs được SpaceX phóng lên quỹ đạo ngày 7/7 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử năng lượng hạt nhân được dùng cho vệ tinh thương mại.

Những ngành dự báo tăng điểm chuẩn, thí sinh lưu ý trước khi chốt nguyện vọng Chuyên gia lưu ý thí sinh cân nhắc kỹ khi sắp xếp nguyện vọng, đặc biệt với những nhóm ngành được dự báo tăng điểm chuẩn.

Nghịch lý Tesla giao xe kỷ lục 480.000 chiếc, cổ phiếu vẫn lao dốc Tesla giao hơn 480.000 xe trong quý II/2026, tăng 25% so với cùng kỳ và cao hơn 74.000 xe so với dự báo thị trường nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc.

Công nghệ 9/7: Samsung tặng 30 USD khi đặt trước Galaxy Z mới Samsung vừa mở chương trình đặt trước cho dòng Galaxy Z Fold và Z Flip sắp ra mắt tại sự kiện Unpacked ngày 22/7.