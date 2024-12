Sao Hàn 25/12: Lee Min Ho nói không kết hôn, tặng tiền làm quà cưới Gong Hyo Jin

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn 25/12.

IU mắc bệnh lạ

Trong chương trình phát thanh gần đây do người bạn thân thiết Yoo In Na dẫn dắt, ca sĩ IU đã khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ về căn bệnh dị ứng hiếm gặp mà cô đang mắc phải: hội chứng Skeeter.

Hội chứng Skeeter, còn được biết đến với tên gọi mề đay dạng sẩn, là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng với vết đốt của muỗi, xuất phát từ việc cơ thể phản ứng với protein trong nước bọt muỗi.

Những người mắc hội chứng này thường có các biểu hiện trên da như sưng tấy, nóng rát, viêm đỏ, bong tróc, phồng rộp, thậm chí có thể bị sốt. Hiện tại, hội chứng Skeeter chưa có phương pháp điều trị dứt điểm mà chủ yếu tập trung vào việc phòng ngừa.

IU tiết lộ bị mắc hội chứng Skeeter.

Trong chương trình, IU đã chia sẻ rằng ngay cả một vết muỗi đốt nhỏ nhất cũng gây ra những cơn đau dữ dội cho cô. Vùng da bị đốt sưng tấy rất đau đớn, đôi khi còn bị mưng mủ và nhiều lần cô phải dùng đến thuốc kháng sinh để điều trị. IU cũng kể lại những trải nghiệm đau thương với hội chứng này từ khi còn nhỏ.

Một số vùng da của cô đã từng bị tổn thương nghiêm trọng đến mức hoại tử, mất cảm giác và để lại sẹo vĩnh viễn. Chính vì những trải nghiệm tồi tệ này, IU đặc biệt ghét muỗi hơn bất kỳ loại côn trùng nào khác, kể cả gián hay sâu bọ.

Hội chứng dị ứng này vốn dĩ đã gây ra nhiều bất tiện trong cuộc sống thường nhật của bất kỳ ai, nhưng đối với một người hoạt động trong lĩnh vực giải trí như IU, nó lại càng trở thành một nỗi ám ảnh.

Chỉ một vết muỗi đốt dù rất nhỏ cũng có thể khiến cô vô cùng đau đớn, đặc biệt là khi vết đốt ở vùng mặt. Tình trạng sưng tấy nghiêm trọng và nguy cơ để lại sẹo có thể ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của cô trước công chúng.

Lee Min Ho nói không kết hôn, chi mạnh tiền tặng quà cưới Gong Hyo Jin

Xuất hiện trong chương trình Salon Drip 2 nữ diễn viên Gong Hyo Jin đã dành những lời cảm ơn chân thành đến đàn em thân thiết Lee Min Ho vì món quà mừng cưới đầy ý nghĩa và hào phóng.

Trong tập phát sóng, MC Jang Do Yeon đã đề cập đến cuộc hôn nhân của Gong Hyo Jin và hỏi: "Chẳng phải chị đã trải qua một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của cuộc đời mình trong quá trình quay 'When the Stars Gossip' sao?".

Gong Hyo Jin đã tổ chức một hôn lễ riêng tư tại New York vào năm 2022 với nhạc sĩ kiêm ca sĩ Kevin Oh, người kém cô 10 tuổi. Gong Hyo Jin chia sẻ về việc đám cưới của cô diễn ra trùng với lịch trình quay phim bận rộn của "When the Stars Gossip". Cô giải thích: "Dự án kéo dài hơn tôi dự kiến, và tôi đã tự hỏi liệu mình có nên hoãn đám cưới hay không. Sau khi bàn bạc với gia đình, chúng tôi quyết định không hoãn. Tôi đã tổ chức hôn lễ và sau đó bay sang Mỹ trong 10 ngày".

Gong Hyo Jin tiết lộ quà cưới đặc biệt của Lee Min Ho.

Cô tiếp tục: "Min Ho chắc hẳn cũng muốn tham dự, nhưng cậu ấy đã hỗ trợ tôi trong quá trình quay phim khi tôi kết hôn và trở về".

Khi Jang Do Yeon hỏi liệu anh có nhận thấy bất kỳ thay đổi nào ở Gong Hyo Jin sau đám cưới hay không, Lee Min Ho đã nói: "Điều tuyệt vời nhất là được thấy chị tôi cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Chị ấy luôn mang một trách nhiệm nặng nề và lo lắng rất nhiều, nhưng việc gặp được người bạn đời đích thực đã giúp chị ấy thư giãn hơn. Đó là sự thay đổi đáng mừng nhất mà tôi được chứng kiến".

Lee Min Ho tiết lộ rằng anh đã gửi tặng cô một món quà chu đáo, khiến Gong Hyo Jin không ngớt lời khen ngợi sự chu đáo của anh: "Cậu ấy đã đổi tiền mừng thành USD để tôi có thể sử dụng ở Mỹ".

Khi Jang Do Yeon nói đùa: "Quy mô của món quà có giống như Kim Tan trong 'The Heirs' không?", Gong Hyo Jin bật cười và nói: "Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nói với cậu ấy: 'Tôi sẽ phải trả ơn cậu khi cậu kết hôn,' nhưng cậu ấy nói: 'Tôi không nghĩ mình sẽ kết hôn đâu, nên chị đừng lo'".

Lee Min Ho giải thích: "Tôi nói vậy để chị ấy không cảm thấy nặng nề". Gong Hyo Jin nói thêm: "Min Ho là kiểu người chi tiêu rất hào phóng".

Jung Woo Sung dẫn đầu danh sách diễn viên có ứng xử tệ nhất 2024

Mới đây, Sports Kyunghyang đã tổ chức một cuộc khảo sát với 51 nhà báo điện ảnh từ các cơ quan truyền thông uy tín trong nước để tìm ra những tác phẩm và cá nhân "tệ" nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Trong đó, gây chú ý là danh sách những diễn viên có cách hành xử tồi tệ nhất năm 2024.

Nam diễn viên Jung Woo Sung dẫn đầu danh sách này sau làn sóng chỉ trích vì những tranh cãi liên quan đến vấn đề con cái với người mẫu Moon Ga Bi. Bên cạnh đó, anh còn bị lên án về việc gửi tin nhắn gạ gẫm với các nữ nghệ sĩ.

Jung Woo Sung dẫn đầu danh sách diễn viên có cư xử tệ nhất 2024.

Một số bình luận tiêu biểu bao gồm: "Tôi không thể ngờ anh ấy lại tự hủy hoại danh tiếng của mình như thế này. Chịu trách nhiệm với đứa con là nghĩa vụ của anh ấy, nhưng làm sao anh ấy có thể xây dựng lại hình tượng 'bất khả xâm phạm' mà anh ấy đã dày công vun đắp trong 30 năm, hình tượng đã tan vỡ chỉ trong ba ngày ngắn ngủi?", "Điện ảnh Hàn Quốc vốn dĩ đang trải qua giai đoạn khó khăn, và thật không may khi cái nhìn của công chúng về các nhà làm phim ngày càng trở nên lạnh nhạt hơn", và "'12.12: The Day' từng là một bộ phim mang tính bước ngoặt trong cuộc đời tôi, nhưng anh đã hủy hoại nó! Tôi sẽ không bao giờ xem lại nó nữa".

Xếp sau Jung Woo Sung là nữ diễn viên Youn Yuh Jung. Cô bị chỉ trích vì thái độ thô lỗ trong các cuộc phỏng vấn, bao gồm những nhận xét tùy tiện và việc hỏi tuổi các nhà báo. Một số bình luận tiêu biểu bao gồm: "Dù là một diễn viên kỳ cựu, vẫn có giới hạn trong lời ăn tiếng nói khi trả lời phỏng vấn", "Nếu cứ khó chịu với mọi câu hỏi, thì chúng tôi biết làm việc thế nào?", "Ranh giới giữa thẳng thắn và thô lỗ rất mong manh", và "Tại sao bà ấy cứ liên tục hỏi tuổi các nhà báo vậy?".

Jeon Do Yeon cũng gây ra phản ứng trái chiều trong các hoạt động quảng bá cho bộ phim Revolver. Trong một cuộc phỏng vấn, Jeon Do Yeon đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều vì sự khó chịu rõ ràng của cô khi nhắc đến việc tham gia chương trình You Quiz on the Block của đài tvN cùng với Yoo Jae Suk.

Những người bình chọn cho Jeon Do Yeon là người có "cách cư xử tệ nhất" đã đưa ra các lý do như: "Thái độ kiên quyết biến một câu đùa nhẹ nhàng thành chuyện nghiêm trọng", "Lợi dụng Yoo Jae Suk để quảng bá nhưng lại từ chối tiếp nhận những lời đùa cợt", và "Ngay cả khi không thích bộ phim, với tư cách là nữ diễn viên chính, cô ấy nên có trách nhiệm và quảng bá nó một cách đàng hoàng".