Sao Hàn 1/12: Suzy phẫu thuật nguy hiểm, Son Ye Jin mừng sinh nhật con trai

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 1/12.

Hyun Bin, Son Ye Jin mừng sinh nhật con trai

Nhân dịp sinh nhật hai tuổi của con trai, Son Ye Jin đã đăng tải hình ảnh chiếc bánh sinh nhật độc đáo trên trang cá nhân. Chiếc bánh được thiết kế theo phong cách cổ tích với hoa tím và các hình ảnh động vật, thể hiện sự tinh tế và tình yêu thương của nữ diễn viên dành cho con trai.

Dưới bài viết của Son Ye Jin, nữ diễn viên Song Yoon Ah đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đầy tình cảm. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ với vẻ ngoài kháu khỉnh của bé Alkong và gửi lời chúc bé lớn lên khỏe mạnh. Tình cảm thân thiết giữa hai gia đình càng khiến người hâm mộ cảm động.

Hyun Bin, Son Ye Jin mừng sinh nhật 2 tuổi của con trai.

Con trai Son Ye Jin - Hyun Bin chào đời vào cuối tháng 11/2022. Giống như nhiều nghệ sĩ khác, Son Ye Jin và Hyun Bin cũng rất coi trọng việc bảo vệ sự riêng tư cùng cuộc sống của con trai. Chính vì vậy cả 2 chưa bao giờ để lộ diện mạo con trai trước truyền thông.

Son Ye Jin và Hyun Bin chính thức về chung 1 nhà vào tháng 3/2022. Sau đám cưới thế kỷ, cả hai đã có thêm thành viên mới vào cuối năm đó. Cuộc sống của cặp đôi từ đó bước sang một trang mới khi họ tận hưởng niềm vui làm cha mẹ. Sau khi có con, cặp đôi càng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, những hình ảnh hiếm hoi về gia đình nhỏ của họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Suzy phẫu thuật nguy hiểm

Trong những hình ảnh gần đây, Suzy xuất hiện với một vẻ ngoài tươi tắn và rạng rỡ hơn. Điều đáng chú ý là, nốt ruồi đặc trưng ở trong mắt phải của cô đã biến mất. Trước đó, một nốt ruồi nhỏ cũng xuất hiện ở mắt trái và ngày càng đậm màu hơn. Việc Suzy quyết định loại bỏ những nốt ruồi này đã thu hút sự quan tâm của công chúng.

Suzy đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ nốt ruồi ở trong mắt.

Theo các bác sĩ, đây là 1 ca phẫu thuật nguy hiểm khi quyết định loại bỏ nốt ruồi trong mắt. Mặc dù đa số nốt ruồi ở lòng trắng mắt là lành tính. Việc phẫu thuật bằng laser có thể gây tổn thương giác mạc và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, chỉ nên tiến hành phẫu thuật khi nốt ruồi có dấu hiệu bất thường và ảnh hưởng đến thị lực.

Bae Suzy sinh năm 1994. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A vào năm 2010. Với vẻ đẹp trong sáng và tài năng ca hát, Suzy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được mệnh danh là "tình đầu quốc dân". Tuy nhiên, sau khi nhóm tan rã vào năm 2017, cô quyết định tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.

Cô thủ vai chính trong hàng loạt phim đình đám như Dream High (2011), Uncontrollably Fond (2016), Start-up (2020), Anna (2022), Doona! (2023) và mới đây nhất là Wonderland (2024). Hiện tại, Suzy đã quyết định tham gia dự án mới đầy hứa hẹn Everything Will Come True của biên kịch Kim Eun Sook.

Theo South China Morning Post ước tính, "tình đầu quốc dân" có khối tài sản lên đến 35 triệu USD (887 tỷ đồng).

Mỹ nhân aespa nghi vấn "dao kéo"

Xuất hiện buổi lễ trao giải Melon Music Awards, Giselle (aespa) gây chú ý với gương mặt sưng phồng, đơ cứng thiếu tự nhiên. Điều này làm rộ lên nghi vấn thành viên nhóm nhạc đình đám Gen 4 phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, nguyên nhân khiến gương mặt của Giselle sưng phồng và khác lạ là do cô nàng đang gặp phải tình trạng dị ứng. Chính vì vậy, cô đã không thể xuất hiện trên thảm đỏ MAMA tuần trước và phải đeo kính đen để che đi những dấu hiệu này khi lên sân khấu nhận giải.

Giselle xuất hiện với gương mặt sưng phồng, đơ cứng khác lạ.

Trước tình trạng sức khỏe không ổn của Giselle, fan đang tích cực kêu gọi SM Entertainment sắp xếp cho cô nàng một lịch trình làm việc nhẹ nhàng hơn, ưu tiên việc nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe.

Giselle, tên thật là Uchinaga Aeri, là rapper chính của nhóm nhạc nữ aespa. Cô nàng sinh năm 2000 tại Nhật Bản và sở hữu hai dòng máu Nhật - Hàn. Dù sở hữu tài năng rap ấn tượng, cô nàng vẫn bị một số khán giả nghi ngờ về ngoại hình và cho rằng cô được ưu ái vì mối quan hệ. Sau này, Giselle đã chứng minh được năng lực của mình qua từng sản phẩm âm nhạc cùng các thành viên trong nhóm.