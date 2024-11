Sao Hàn 29/11: 'Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ' khóc khi nhắc tới chồng con

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 29/11

Lisa bị bắt gặp hẹn hò bí mật với bạn trai tài phiệt

Mới đây nhất, Lisa và bạn trai đã bị bắt gặp hẹn hò tại Giải đua xe Grand Prix Las Vegas. Trong một tình huống hoàn toàn ngẫu nhiên khi Sky Sports đang quay cảnh phỏng vấn vận động viên Noah Lyles thì Frédéric Arnault đi lướt qua, và sau đó là Lisa cùng trợ lý Alice. Dù luôn cố gắng giữ kín chuyện tình cảm, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của cả hai đã khiến người hâm mộ thích thú.

Tháng 7 năm ngoái, dư luận bắt đầu xôn xao trước tin đồn hẹn hò giữa Lisa và Frédéric Arnault. Hình ảnh cả hai thân mật tại một nhà hàng Pháp đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng và truyền thông. Kể từ đó, cặp đôi liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới.

Frédéric đã đưa mỹ nhân Kpop về ra mắt các thành viên trong gia tộc. Lisa rất được lòng và thân thiết gia đình tỷ phú. Điều này khiến người hâm mộ tin tưởng Lisa sẽ sớm ''làm dâu hào môn''. Trước tin đồn hẹn hò, cặp đôi không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận mối quan hệ.

Frédéric Arnault là con trai của tỷ phú Bernard Arnault và người vợ thứ hai - nghệ sĩ piano Hélène Mercier. Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán học ứng dụng, nói các ngôn ngữ Anh, Pháp, Italy và Đức. Bạn trai Lisa hiện đang là CEO của hãng đồng hồ Tag Heuer. Ngoài ra anh còn có sở trường chơi piano.

"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" bật khóc trên truyền hình

Mới đây, nữ diễn viên Go Hyun Jung đã xuất hiện trên chương trình talkshow nổi tiếng "You Quiz on the Block" với tư cách khách mời. Tại đây, cô đã chia sẻ về cuộc hôn nhân với cháu trai đế chế Samsung trong quá khứ và nghẹn ngào khi nhắc về mối quan hệ giữa cô cùng 2 con.

Go Hyun Jung bày tỏ: "Tôi có 1 ước mơ. Khi tôi tốt nghiệp đại học thì em trai đang đi du học. Tôi đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền đi du học cùng em trai. Lúc đó, lĩnh vực tôi quan tâm là nhiếp ảnh. Nhưng cuộc sống không diễn ra như tôi mong muốn". Và điều không như mong muốn chính là chuyện tình với "Thái tử Samsung" Chung Yong Jin.

Cô bị Samsung bắt ly hôn, tước quyền nuôi con và chèn ép sự nghiệp nhưng vẫn nói tốt về chồng cũ. Trên thực tế, Go Hyun Jung yêu con người Chung Yong Jin và sẵn sàng hy sinh sự nghiệp vì người yêu. Ngôi sao Mask Girl bộc bạch về lý do ly hôn: "Tôi nghĩ chúng tôi kết hôn khi còn quá trẻ. Chúng tôi không còn hẹn hò nữa mà chuyển sang trạng thái kết hôn. Nếu tôi tìm hiểu nhiều hơn và gặp anh ấy khi tôi trưởng thành hơn một chút, tôi nghĩ mình đã có thể đáp ứng được kỳ vọng, nhưng tôi nghĩ lúc đó tôi không thể làm được".

Cô cũng bật khóc khi nói về các con. Người đẹp chia sẻ: "Nhiều người thắc mắc rằng tôi có gặp các con hay không. Điều đầu tiên tôi muốn nói là, một người mẹ thì nên cảm thấy thoải mái khi nghĩ về con cái của mình. Nhưng điều đó với tôi lại là điều không thể. Khi không sống chung, tôi nhận ra cảm giác không thể gần gũi với các con nó đau đớn thế nào".

Nữ diễn viên tiếp tục trải lòng: "Nỗi buồn đó là điều không thể lấp đầy, vì những gì đã mất thì không thể quay lại. Điều đó khiến tôi rất đau lòng".

Trải qua nhiều năm chật vật, Go Hyun Jung mới lấy lại được vị thế trong giới giải trí. Theo nữ diễn viên, cô quyết tâm vực lại sự nghiệp "để các con có thể nhìn thấy mẹ qua tivi". Đến nay, Go Hyun Jung vẫn lẻ bóng dù chồng cũ đã tái hôn từ năm 2011.

NewJeans tự kết thúc sự nghiệp

Tối 28/11, NewJeans bất ngờ tổ chức họp báo khẩn cấp, thông báo về tình hình hợp đồng độc quyền với công ty quản lý ADOR và tập đoàn HYBE.

Tại buổi họp báo, 5 thành viên NewJeans tuyên bố sẽ chấm dứt hợp đồng với ADOR sau nửa đêm ngày 29/11.

Nói về lý do rời ADOR, Minji cho biết: "Trong khi HYBE và ADOR tự nhận là những thực thể riêng biệt, thì mọi người đều biết rằng HYBE và ADOR hiện tại là một. ADOR mà chúng em từng biết đã biến mất. Như vậy, lòng tin giữa ADOR và chúng em đã hoàn toàn bị phá vỡ. ADOR không có ý chí cũng như khả năng bảo vệ NewJeans. Chúng em xin thông báo rằng hợp đồng độc quyền giữa NewJeans và ADOR sẽ chấm dứt vào nửa đêm ngày 29".

NewJeans lường trước được vấn đề sẽ không còn giữ được tên nhóm, nhưng các cô gái khẳng định "NewJeans không bao giờ chết" và sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, đấu tranh để giữ cái tên này. Sau khi rời ADOR, NewJeans muốn được tiếp tục làm việc với Min Hee Jin và hoạt động độc lập. Các cô gái mong muốn phát hành album mới.

Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng quản lý độc quyền, NewJeans sẽ phải đối diện với tranh chấp pháp lý dài hơi và khoản tiền đền hợp đồng khổng lồ. Đứng trước điều này, thành viên Haerin khẳng định NewJeans sẽ không phải đền tiền vì bên vi phạm là ADOR và HYBE.

Theo Cơ quan Giám sát Tài chính, doanh thu của ADOR năm ngoái là 110.3 tỷ won. Thời hạn hợp đồng còn lại của NewJeans là 5 năm. Dự kiến mức phạt sẽ rơi vào khoảng 400 đến 620 tỷ won (hơn 11 nghìn tỷ đồng).