Sáng nay, một huyện tại Kon Tum xảy ra 13 trận động đất

(VTC News) -

Viện Vật lý địa cầu cho biết, lúc 9h51 phút 02 giây ngày 29/7, tại huyện Kon Plông, tỉnh Gia Lai, xảy ra một trận động đất có độ lớn 2.8.

Vị trí xảy ra trận động đất có tọa độ (14.873 độ vĩ Bắc, 108.237 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Đây là trận động đất thứ 13 xảy ra trong sáng 29/7. Các trận động đất trong sáng 29/7 có độ lớn từ 2,5 đến 3,2 richter, rủi ro thiên tai cấp 0.

Nhà dân nứt toác do dư chấn của các trận động đất.

Trước đó, trong ngày 28/7, trên địa bàn huyện Kon Plông xảy ra 21 trận động đất. Trong đó, trận động đất lớn nhất là 5 richter, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 xảy ra vào trưa hôm qua khiến nhiều tỉnh thành lân cận rung chuyển.

Tại tâm chấn Kon Plông, nhiều nhà cửa bị nứt do rung chuyển. Cơ quan chức năng đã cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 cho trận này.

Các trận động đất xảy ra hôm qua làm rung lắc nhiều tỉnh, thành miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định,..

Thậm chí người dân sống tại các tỉnh Ubon Ratchathani và Sakhon Nakhon ở đông bắc Thái Lan đã cảm nhận được rung chấn từ các trận động đất xảy ra tại Việt Nam.

Theo báo cáo ban đầu của UBND huyện Kon Plông cho thấy chưa có thiệt hại về người, nhưng có các thiệt hại về tài sản do động đất gây ra.

Cụ thể, Tại xã Măng Bút, một hộ dân bị rơi tivi hư hỏng do động đất; xã Đăk Ring, có hai công trình là trường trung học cơ sở và trạm y tế xã bị nứt toạc các vách tường; trường mầm non, phòng làm việc Công an xã Đăk Nên có vết rạn nứt nhỏ ở vách ngăn.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy 2 ngày, huyện Kon Plông có 34 trận động đất. Số vụ động đất được nhận định vẫn chưa dừng lại.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi đợt động đất này.