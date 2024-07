Chưa đầy 1 ngày, Kon Tum xảy ra 5 trận động đất

(VTC News) -

Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), vừa xảy ra trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trận động đất xảy ra vào hồi 15h32 ngày 28/7, độ lớn 2.6, tại vị trí có tọa độ (14.709 độ vĩ Bắc, 108.250 độ kinh Đông). Độ sâu chấn tiêu khoảng 12.1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Chưa đầy 1 ngày, tỉnh Kon Tum xảy ra 5 trận động đất. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Đây là trận động đất thứ 5 xảy ra trong cùng 1 ngày tại huyện Kon Tum. Trước đó, trong sáng 28/5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần liên tiếp phát đi 4 thông báo động đất ở huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).

Cụ thể, trận động đất thứ nhất xảy ra hồi 3h12, độ lớn 3.4 tại vị trí có tọa độ (14.879 độ vĩ Bắc, 108.209 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Trận động đất thứ 2 xảy ra hồi 8h35, độ lớn 3.3 tại vị trí có tọa độ (14.839 độ vĩ Bắc, 108.365 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Trận động đất thứ 3 xảy ra lúc 11h17, độ lớn 4.1 tại vị trí có tọa độ (14.851 độ vĩ Bắc, 108.327 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km.

Trận động đất thứ 4 xảy ra lúc 11h35, độ lớn 5.0 tại vị trí có tọa độ (14.827 độ vĩ Bắc, 108.245 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Theo báo cáo ban đầu của UBND huyện Kon Plông cho thấy chưa có thiệt hại về người, nhưng có các thiệt hại về tài sản do động đất gây ra.

Cụ thể, Tại xã Măng Bút, một hộ dân bị rơi tivi hư hỏng do động đất; xã Đăk Ring, có hai công trình là trường trung học cơ sở và trạm y tế xã bị nứt toạc các vách tường; trường mầm non, phòng làm việc Công an xã Đăk Nên có vết rạn nứt nhỏ ở vách ngăn.