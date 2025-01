Sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị đón hơn 140.000 lượt khách mùng 4 Tết

(VTC News) -

Hôm nay, mùng 3 Tết, (31/1), theo thông tin từ Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 889 chuyến bay trong ngày, bao gồm 450 chuyến bay đi và 439 chuyến bay đến. Tổng lượng khách đưa đón là 136.730 hành khách.

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam báo lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày mai - mùng 4 Tết, sẽ tăng mạnh trở lại sau tuần cao điểm về quê nghỉ Tết, với hơn 140.000 lượt mỗi ngày.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón lượng khách hơn 140.000 người mỗi ngày từ ngày mai, mùng 4 Tết. (Ảnh: L. Ý)

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã huy động lực lượng hỗ trợ gồm đoàn viên Đoàn Thanh niên Cảng, Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam và Đoàn Thanh niên Công an cửa khẩu tham gia hỗ trợ hành khách tại các khu vực sảnh công cộng, an ninh soi chiếu và công an cửa khẩu trong các khung giờ cao điểm từ ngày 1- 3/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết).

Cao điểm Tết Nguyên đán với ngành hàng không được tính 14/1 - 12/2 (15 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ), sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 26.033 chuyến bay. Trung bình mỗi ngày trên 800 chuyến, ngày cao nhất trên 970 chuyến. Tổng số khách phục vụ hơn 4 triệu lượt, bao gồm hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế và 2,5 triệu lượt khách trong nước.

Riêng ngày 22/1 (23 tháng Chạp), sân bay khai thác thực tế 1.000 chuyến bay, phục vụ gần 150.000 khách.

Trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, lượng khách qua sân bay bớt nóng. Mùng 1 Tết, Tân Sơn Nhất đón 794 chuyến bay, với trên 110.000 lượt khách.

Mùng 2 Tết, tổng lượng khách đi và đến tăng dần lên, với gần 122.500 người. Trong đó, số lượng hành khách đến tăng mạnh.