Rapper Binz bị bóc phốt 'ăn cắp vặt'

Trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Binz là một trong những anh tài được yêu thích nhất. Nam rapper ghi điểm không chỉ bởi tài năng, nỗ lực vượt qua bản thân mà còn bởi tính cách thân thiện, chu đáo.

Binz bị tố có thói ''ăn trộm vặt'' trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Tuy nhiên, mới đây, anh vừa các anh tài ''tố'' có thói xấu ''trộm vặt''. Cụ thể, Tiến Luật đọc một bức thư nặc danh nhằm tố cáo hành động “ăn cắp vặt” của anh tài Binz: "Binz ơi, em bỏ tính trộm vặt đi nhé. Những lần em mang dép của người khác đi mà sau đó không còn trở lại đôi dép đó nữa. Còn nữa, chai kích thích mọc tóc anh Đạt tặng anh vừa mới mất, em có lấy thì trả lại".

Màn bóc phốt này khiến các anh tài thích thú. Ngay sau đó, Binz đã lên tiếng giải thích, thừa nhận có "cướp" 1 đôi dép của Rhymastic từ ngày đầu và đến nay vẫn giữ. Lần khác anh lấy dép của Tiến Luật nhưng không trả đúng vị trí. Nam rapper phủ nhận chuyện "ăn cắp" chai thuốc mọc tóc của một anh tài nào đó.

Chia sẻ về màn bị ''bóc phốt'', Binz cho biết: "Có những cái mình gọi là 'bóc phốt' nhau rất đáng yêu. Điều đó thể hiện trong khoảng thời gian đó các anh em đã hiểu nhau sâu sắc đến nhường nào. Hiểu tính tốt của nhau rất dễ, có thể gặp nhau vài lần, nói chuyện với nhau vài câu là được, còn hiểu được tật xấu của nhau thì cần thời gian gắn bó nhiều hơn". Nam rapper trân trọng khoảng thời gian gắn bó với các anh tài trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Sau 5 vòng công diễn, Binz đang là cái tên được đánh giá cao, hứa hẹn sẽ debut ở đội hình chiến thắng. Trong chương trình, nam rapper từng khiến khán giả bất ngờ khi có thể "cân" nhiều thể loại nhạc, kể cả hát chèo.

Chia sẻ về màn thể hiện của mình, Binz nói: "Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý và không quá khắt khe với Binz trong tiết mục biểu diễn chèo. Đây là một thử thách rất khó mà càng vào sâu trong cuộc thi thì độ khó đó sẽ tăng lên, tôi nghĩ đây thực sự là một trong những chông gai của mình. Tôi biết ơn khi mọi người đã yêu thích nó và đã nhẹ tay với mình".

Lần đầu thử sức với một môn nghệ thuật truyền thống, Binz chia sẻ: "Sau tiết mục, tôi có cảm giác gần gũi và thân thuộc hơn với chèo rất nhiều. Tôi tự hào khi mình có những hiểu biết thêm về âm nhạc truyền thống. Sau này có cơ hội, tôi sẽ quay lại và tiếp tục khai thác kho tàng này để không lỡ cái duyên đã bén với loại hình nghệ thuật chèo. Từ nay khi nghe chèo, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy thân thuộc và hiểu hơn về giá trị của những câu hát đó".

Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988, quê ở Gia Lai. Sau thời gian ở Mỹ, rapper về Việt Nam hoạt động từ 2018. Anh có những ca khúc được khán giả yêu thích như: They said, Bigcityboy, Don't break my heart... Năm 2020, tên tuổi Binz được biết đến nhiều hơn khi làm huấn luyện viên tại Rap Việt mùa đầu. Tháng 11/2022, nam rapper gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với người đẹp Châu Bùi.

