Nhóm của Tiến Luật, Binz đối đầu NSND Tự Long, Soobin

Vòng công diễn 3 Anh trai vượt ngàn chông gai có sự thay đổi về luật chơi. 2 nhà sẽ đối kháng 1:1 với 2 vòng về gvocal hay perform. Sau mỗi lượt đối kháng, khán giả bình chọn dưới hình thức 2 chọn 1. Điểm hỏa lực của mỗi nhà bằng tổng số điểm của 2 tiết mục.

Sau công diễn 3, sẽ có 2 nhà an toàn và 2 nhà nguy hiểm. Nhà nguy hiểm sẽ có thành viên phải rời khỏi chương trình. Số lượng thành viên rời khỏi chương trình sẽ được giữ bí mật đến khi công diễn kết thúc.

Nhà Mứt gừng của Bằng Kiều chọn đối đầu vòng hát với nhà Chín muồi của BB Trần, Tăng Phúc.

Trước thông tin này, Soobin tỏ ra lo lắng: “Mọi người phải so kè nhiều hơn, mọi người phải tính toán với nhau nhiều hơn và việc mình thể hiện cũng phải nỗ lực rất nhiều để mang đến điểm số an toàn cho nhà của mình”.

Phía NSND Tự Long nói đùa và cũng nhằm nhắc nhở cách thành viên: “Nhà mình toàn người dốt toán thôi. Nên phải thật tập trung vào”. Ngược lại, Thanh Duy lại có suy nghĩ khác: “Đấu với ai cũng vậy, đấu với chính bản thân mình mới quan trọng”.

Sau khi công bố luật chơi mới, các nhà bước vào lựa chọn thứ tự biểu diễn và lựa chọn cặp đối kháng. Luật lựa chọn thứ tự biểu diễn trong công diễn 3 như sau: Nhà có điểm hỏa lực cao nhất sẽ được ưu tiên chọn vị trí thứ tự biểu diễn.

Đầu tiên, nhà có điểm hỏa lực cao nhất sẽ lựa chọn muốn đối kháng vocal hay perform. Bước hai, chọn nhà để đối kháng. Bước 3 lựa chọn thứ tự biểu diễn. Với số điểm hỏa lực chọn thứ tự biểu diễn công diễn 3.

Nhà Chín muồi sẽ làm mới ca khúc của Bằng Kiều thế nào?

Kết quả cặp đối kháng vocal đầu tiên: Nhà Mứt gừng của Bằng Kiều sẽ đối đầu với nhà Chín muồi của BB Trần, Tăng Phúc. Nhà Mứt gừng sẽ thể hiện ca khúc Buông, trong khi đó, nhà Chín muồi sẽ thể hiện ca khúc Anh sẽ nhớ mãi (nhạc: Đức Trí, lời: Bằng Kiều).

Chia sẻ về quyết định lựa chọn nhà Chín muồi để thi đấu, Bằng Kiều cho biết: "Tôi muốn xem nhà Chín muồi sẽ xử lý bài hát đó như thế nào.để đấu với nhà mình". Trong khi đó, Trương Thế Vinh của nhà Mứt gừng tự tin khẳng định: "Tôi không thấy ai có thể vượt qua anh Bằng Kiều phiên bản của anh".

Đối đầu với nhà của Bằng Kiều, Bùi Công Nam tự tin rằng không chỉ show những giọng hát hay thì khán giả sẽ thích, nhà Chín muồi sẽ mang đến màn trình diễn mới mẻ, hấp dẫn. Còn Tăng Phúc bày tỏ: "Chúng em nghĩ rằng anh Bằng Kiều hơi cay cú vì không chọn được bài anh ấy muốn".

Nhà Cá lớn sẽ đối đầu với Nhà trẻ trong vòng hát.

Với kết quả trên, cặp đối kháng về vocal thứ 2 là nhà Trẻ của Tiến Luật, Binz đối đầu với nhà Cá lớn của Tự Long, Soobin. Đối đầu với đối thủ mạnh như nhà Cá lớn, Tiến Luật chia sẻ: "Tôi thấy điểm mình thấp nhất, ai đến thì đón thôi", còn Rhymastic hy vọng nhà Trẻ sẽ cùng nhà Cá lớn mang đến những tiết mục bùng nổ.

Các thành viên của Nhà Trẻ hy vọng sẽ mang đến phần trình diễn bùng nổ.

Kết cặp đối kháng perform đầu tiên của vòng công diễn 3 là nhà Cá lớn đối đầu với nhà Mứt gừng. Với thế mạnh về giọng hát, nhà Mứt gừng sẽ gặp khó khăn khi luyện tập vũ đạo. "Nhà Trẻ và nhà Chín muồi mình mới lo chứ nhà Mứt gừng thì ok", Soobin chia sẻ về quyết định chọn nhà Mứt gừng để thi đấu.

Với kết quả trên, cặp đối kháng về perform thứ 2 là nhà Chín muồi và nhà Trẻ. Nhà Chín muồi sẽ thể hiện ca khúc Let me feel your love tonight, còn nhà Trẻ sẽ thể hiện ca khúc Trái đất ôm mặt trời.

Thứ tự biểu diễn, đối đầu của các nhà trong vòng công diễn thứ 3.

Vòng công diễn 3 Anh trai vượt ngàn chông gai vào ngày 24/8 trên VTV3.