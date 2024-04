Quang Hải lập siêu phẩm, CLB Công an Hà Nội đánh bại SLNA

(VTC News) -

CLB Công an Hà Nội tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ cho thấy rằng mình là đối thủ không dễ bị đánh bại. Chấp nhận lùi sâu phòng ngự, SLNA tạo ra bức tường với số đông cầu thủ trước vòng cấm địa. CLB Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong nhiệm vụ tiếp cận khung thành của Văn Việt.

Siêu phẩm đá phạt của Quang Hải.

Trong nửa đầu hiệp 1, CLB Công an Hà Nội không tạo ra được bất kì pha bóng nguy hiểm nào. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về SLNA. Michael Olaha xoay sở và dứt điểm rất uy lực trong vòng cấm nhưng thủ môn Nguyễn Filip cản phá thành công.

Sau đó, CLB Công an Hà Nội bắt đầu tạo ra những tình huống đáng chú ý hơn, xuất phát từ các pha đá phạt và cả sai lầm của cầu thủ SLNA. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của đội chủ nhà mới chỉ khiến Văn Việt phải vất vả cản phá chứ chưa thể mang lại bàn thắng. Hiệp 1 trôi qua trong thế bế tắc của cả 2 đội.

Bước sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội tấn công mạch lạc và tốc độ hơn. Phút 55, từ đường chuyền dài của Văn Thanh, Jeferson Elias khống chế bóng và dứt điểm gọn gàng tung lưới Văn Việt. Tuy nhiên, các trọng tài tham khảo công nghệ VAR và không công nhận bàn thắng khi Elias đã ở vị trí việt vị.

SLNA thất bại trước CLB Công an Hà Nội.

Nhưng các CĐV của đội chủ nhà không phải chờ đợi quá lâu. 3 phút sau, trung vệ Mario Zebic mắc sai lầm ngớ ngẩn, anh để Văn Thanh cướp bóng và xâm nhập vòng cấm của SLNA. Hậu vệ sinh năm 1996 sút bóng chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho CLB Công an Hà Nội.

Trong thế không còn gì để mất, SLNA buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, phong độ không tốt của Raphael Success và Olaha khiến nhiều đợt tấn công của SLNA đi vào ngõ cụt. Phút 90, Nguyễn Quang Hải đá phạt đẹp mắt từ khoảng cách 20 mét ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Công an Hà Nội.

Kết quả: CLB Công an Hà Nội 2-0 SLNA

Ghi bàn:

CLB Công an Hà Nội: Văn Thanh (58'), Quang Hải (90')

Đội hình ra sân

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hồ Tấn Tài, Junior Filho, Elias, Bùi Tiến Dụng, Vũ Văn Thanh, Quang Hải, Văn Luân, Văn Phương, Việt Anh, Magno.

CLB SLNA: Văn Việt, Văn Thành, Zebic, Nguyên Hoàng, Đình Hoàng, Bá Quyền, Quang Tú, Mạnh Quỳnh, Văn Việt, Raphael, Olaha.