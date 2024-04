Trực tiếp bóng đá CLB Công an Hà Nội vs SLNA vòng 15 V.League

Nhận định CLB Công an Hà Nội vs SLNA

Chiến thắng trước CLB Thanh Hóa ở vòng đấu trước giúp CLB Công an Hà Nội chấm dứt chuỗi trận đấu chỉ toàn hòa và thua. Nhìn chung, những ngôi sao như Quang Hải, Văn Thanh hay Geovane phần nào chứng minh được năng lực. Nỗ lực tỏa sáng mang tính cá nhân của nhóm cầu thủ này mang về 3 điểm cho CLB Công an Hà Nội.

Về tổng thể, CLB Công an Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ Sông Lam Nghệ An. Thậm chí, hai cầu thủ tốt nhất của đội bóng xứ Nghệ trong nhiều năm qua là Hồ Văn Cường và Phan Văn Đức đều thi đấu cho CLB Công an Hà Nội.

Quang Hải là niềm hy vọng của CLB Công an Hà Nội.

Do đó, cơ hội chiến thắng nghiên hẳn về phía đội bóng ngành công an. Chỉ cần chơi đúng sức và tận đụng tốt cơ hội mình có, CLB Công an Hà Nội hoàn toàn có thể tự tin với mục tiêu giành 3 điểm.

Bên kia chiến tuyến, Sông Lam Nghệ An có phong độ thiếu ổn định. Thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đang đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng và đối diện với cuộc đua trụ hạng khốc liệt. Do vậy, nếu tiếp tục thất bại trong trận đấu này, đội bóng xứ Nghệ sẽ chìm sâu và hai đối thủ phía sau có cơ hội vượt lên.

Thực tế, những gì đang thể hiện đã được xem là thành công với CLB Sông Lam Nghệ An. Ngoài Trần Đình Hoàng là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, Olaha là ngoại binh có chất lượng, tất cả cầu thủ của đội bóng xứ Nghệ đều là những người trẻ, kinh nghiệm còn non nớt. Mục tiêu giành 1 điểm trên sân Hàng Đẫy sẽ thiết thực hơn với Văn Việt và đồng đội.