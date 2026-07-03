PNJ-Lab kinh doanh gì trước khi Giám đốc bị khởi tố?

(VTC News) -

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Giám định PNJ hoạt động trong lĩnh vực kiểm định kim cương, đá quý và kim loại quý. Doanh nghiệp có ngành nghề chính là kiểm tra và phân tích kỹ thuật, với phạm vi dịch vụ liên quan đến giám định kim cương, vàng, hợp kim vàng, bạc, kim loại quý, kim loại màu, đá quý, đá bán quý, cẩm thạch và thử nghiệm xác định hàm lượng vàng.

Trên website của PNJ, PNJ-LAB được giới thiệu là một công ty thành viên, “người bạn đồng hành tin cậy” giúp khách hàng khám phá và trân trọng vẻ đẹp tự nhiên của đá quý. Điều này cho thấy vai trò của PNJ-LAB không nằm ở bán lẻ trang sức, mà nằm ở khâu xác nhận chất lượng, đặc tính và giá trị của tài sản đá quý trong giao dịch.

Khác với các cửa hàng trang sức kiếm tiền từ bán sản phẩm, phòng lab giám định kiếm tiền từ dịch vụ. Khách hàng mang kim cương, đá quý, vàng hoặc sản phẩm kim loại quý đến kiểm tra; phòng lab sử dụng thiết bị, chuyên môn và quy trình kỹ thuật để phân tích, sau đó cấp kết quả hoặc giấy chứng nhận. Nói cách khác, PNJ-LAB không bán viên kim cương, mà bán sự xác nhận về viên kim cương đó.

Nói cách khác, giá trị cốt lõi mà PNJ-LAB cung cấp không phải là viên kim cương, mà là sự xác thực đối với viên kim cương đó. Đây là mô hình có nguồn thu đến từ phí giám định.

Kiểm định kim cương tại PNJ-LAB. (Ảnh: PNJ LAB)

Trong ngành kim cương, giấy kiểm định có ý nghĩa đặc biệt. Hai viên kim cương có thể gần như giống hệt nhau khi quan sát bằng mắt thường, nhưng giá trị lại chênh lệch rất lớn nếu khác nhau về màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt, trọng lượng hay có dấu hiệu xử lý. Vì vậy, giấy kiểm định trở thành căn cứ quan trọng để định giá, mua bán và chuyển nhượng.

Theo thông tin doanh nghiệp từng công bố, mỗi tháng PNJ-LAB kiểm định hơn 10.000 sản phẩm, chủ yếu là kim cương, trong đó có nhiều sản phẩm trị giá tới hàng triệu USD. Quy mô này cho thấy một lượng lớn giao dịch trên thị trường có thể dựa vào kết quả giám định của PNJ-LAB.

Ngoài nguồn thu từ phí kiểm định, PNJ-LAB còn đóng vai trò hỗ trợ hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái PNJ. Khi sản phẩm có giấy kiểm định từ đơn vị được thị trường chấp nhận, việc định giá và giao dịch thường thuận lợi hơn.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, PNJ-LAB được thành lập năm 1998 và từng cho biết chiếm khoảng 70% thị phần giám định kim cương và đá quý tại Việt Nam. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực kiểm định đá quý trong nước đạt chứng nhận ISO/IEC 17025 về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Đầu năm 2016, PNJ đầu tư thêm nhiều thiết bị kiểm định hiện đại nhập từ Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA) và De Beers như Diamond View, Diamond Check, D-Sure... nhằm nhận diện kim cương thiên nhiên, kim cương nhân tạo và các loại đá thay thế.

PNJ-LAB còn được cấp phép kiểm định hàm lượng vàng trang sức trên phạm vi toàn quốc.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của PNJ, đây là công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn. Do hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, PNJ-LAB không công bố báo cáo tài chính riêng nên doanh thu và lợi nhuận không được tiết lộ.

Thủ đoạn ‘rửa’ kim cương lậu của Giám đốc PNJ-LAB

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Đáng chú ý, trong đường dây buôn lậu này, Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP.HCM là Giám đốc PNJ-LAB bị điều tra về hành vi buôn lậu.

Đặng Ngọc Thảo với vai trò là Giám đốc Công ty PNJ-LAB đã câu kết với các đối tượng để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ.

Sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng kiếm lời.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. PNJ-LAB là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định.

Tuy nhiên Thảo vì mục đích vụ lợi đã thực hiện trái với quy định.

Trước sự việc, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) thông tin về vụ việc liên quan đến Công ty PNJ-Lab. Theo PNJ, đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật.

Cũng theo PNJ, kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại PNJ-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện Ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu.

Các hoạt động tại hệ thống PNJ vẫn được triển khai ổn định và xuyên suốt. Khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan.