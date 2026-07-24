Đưa Hưng Yên lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại Thông báo số 402 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với tỉnh Hưng Yên hôm 17/7. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh Hưng Yêu cần đẩy nhanh tiến độ thành lập 36 xã có tiềm năng, định hướng lên phường để thực hiện mục tiêu đưa tỷ lệ đơn vị hành chính đô thị của tỉnh đạt trên 50%.

“Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị và nông thôn bảo đảm đồng bộ, phủ kín, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đa mục tiêu, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030”, thông báo kết luận nêu.

Hưng Yên cần tiếp tục tinh gọn bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận số 64 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi, hiệu quả về phân cấp, phân quyền cho cấp xã, để có kiến nghị cụ thể.

Đi kèm với đó là rà soát đội ngũ cán bộ để bố trí, sắp xếp phù hợp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở gần dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo hướng đồng bộ, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Trung tâm phục vụ Hành chính công các cấp. Có giải pháp để nâng cao tỷ trọng kinh tế số để trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh...

Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của Hưng Yên là 11,5% theo đó trong 6 tháng cuối năm tăng trưởng phải đạt 12,08%, theo Phó Thủ tướng, đòi hỏi tỉnh phải nỗ lực cố gắng, không ngừng đổi mới tư duy, cách thức triển khai thực hiện.

Đồng thời, Hưng Yên cần xác định những lợi thế, thời cơ, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế để chủ động có các phương án, giải pháp kịp thời, phù hợp, làm cơ sở xây dựng kịch bản tăng trưởng các tháng, quý còn lại của năm 2026 đảm bảo khoa học, hợp lý, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đã đề ra.

Lãnh đạo Chính phủ định hướng chú trọng quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Xác định giáo dục đào tạo là trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đổi mới mô hình tăng trưởng từ mô hình dựa vào lực lượng sản xuất sang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Hưng Yên cần khai thác dư địa các ngành, lĩnh vực để thúc đẩy tăng trưởng; nghiên cứu tìm “lối đi” của riêng mình dựa vào các lợi thế như vị trí giáp Thủ đô, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ để phát triển dịch vụ logistic, phát triển công nghiệp xây dựng (chế biến chế tạo) tại các khu công nghiệp cũng như nghiên cứu, tìm định hướng phát triển ngành nông nghiệp chế biến công nghệ cao (các sản phẩm nông sản chất lượng cao xuất khẩu).

Nhiệm vụ quan trọng khác được Phó Thủ tướng đặt ra là khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và Đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng Hưng Yên cần phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế, nhất là năng lượng sạch; nghiên cứu xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng vùng đồng bằng sông Hồng.

Ngoài ra, Hưng Yên cần tiếp tục hoàn thiện, triển khai trục giao thông xương sống (trục giao thông Bắc - Nam 89km, bề rộng 180m, đại lộ 89; trục kết nối sân bay Gia Bình), kết nối trục cảnh quan sông Hồng, đường di sản, các tuyến vành đai, tuyến kết nối liên vùng, kết nối với Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Hưng Yên cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ lập chủ trương đầu tư các dự án kết nối, tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, động lực của tỉnh, nhất là hạ tầng giao thông có tính chất liên kết, kết nối vùng và hạ tầng kinh tế - xã hội.