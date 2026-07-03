PNJ phản hồi về chất lượng kim cương sau khi ‘sếp’ PNJ-Lab bị bắt

(VTC News) -

PNJ cho biết, doanh nghiệp này đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty PNJ-Lab (công ty thành viên của PNJ) về hành vi buôn lậu.

Ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty PNJ-Lab.

Theo PNJ, đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật.

PNJ tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

“Là công ty mẹ của PNJ-Lab, PNJ đang phối hợp chặt chẽ cùng PNJ-Lab trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của PNJ-Lab được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ các quy định hiện hành”, PNJ thông tin.

Cũng theo PNJ, kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại PNJ-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện Ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu.

Các hoạt động tại hệ thống PNJ vẫn được triển khai ổn định và xuyên suốt. Khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan.

“PNJ cam kết các sản phẩm kim cương của PNJ được kiểm định tại PNJ-Lab đều có thể truy xuất nguồn gốc và đảm bảo chất lượng”, PNJ nêu rõ.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu với vai trò là người vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu.

Đường dây buôn lậu kim cương bị bắt.

Cảnh sát khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong đường dây buôn lậu này, ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), trú phường Bình Thạnh, TP.HCM là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-Lab) thuộc Công ty PNJ bị điều tra về hành vi buôn lậu.

Công ty PNJ-Lab là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam.

Ông Đặng Ngọc Thảo với vai trò là Giám đốc Công ty PNJ-Lab đã câu kết với các đối tượng để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ.

Sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-Lab, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-Lab để bán cho khách hàng kiếm lời.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương.

PNJ-Lab là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định, tuy nhiên Thảo vì mục đích vụ lợi đã thực hiện trái với quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng vụ án.