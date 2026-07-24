VOV, TTXVN, Báo Nhân dân ký kết hợp tác truyền thông với Viện KSND Tối cao

(VTC News) -

Chiều 24/7, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết chương trình hợp tác truyền thông giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2026-2027, nhằm tăng cường truyền thông chính sách, lan tỏa thông tin chính thống về hoạt động của ngành Kiểm sát Nhân dân.

Lễ ký kết diễn ra nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát Nhân dân (26/7/1960-26/7/2026).

Theo chương trình hợp tác, các bên sẽ phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp; phản ánh hoạt động của ngành Kiểm sát Nhân dân; đồng thời xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và sản phẩm báo chí đa nền tảng nhằm đưa thông tin chính thống đến đông đảo người dân.

Đại diện các cơ quan báo chí ký kết, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm sát Nhân dân.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu đại diện các cơ quan báo chí tại lễ ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giữa Viện KSND Tối cao và ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, các thông tin về hoạt động của ngành Kiểm sát Nhân dân trên nền tảng của Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam đã đạt gần 1 tỷ lượt tiếp cận, phản ánh sự quan tâm lớn của công chúng đối với lĩnh vực này.

Theo ông Lê Quốc Minh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo làm gia tăng thông tin giả, thông tin xấu độc, việc thiết lập các kênh truyền thông chính thống giữa cơ quan nhà nước và các cơ quan báo chí chủ lực là yêu cầu cấp thiết để tạo dựng niềm tin trong xã hội.

Ông Lê Quốc Minh bày tỏ kỳ vọng mô hình phối hợp lần này sẽ trở thành hình mẫu để nhân rộng ở các bộ, ngành và địa phương, góp phần tạo nên những tuyến nội dung có chất lượng, sức lan tỏa cao thay vì cách làm riêng lẻ như trước.

Đại diện các cơ quan báo chí cũng cam kết tiếp tục đổi mới hình thức thể hiện, phát triển các chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm đưa thông tin pháp luật đến công chúng nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết công tác truyền thông của ngành những năm qua không ngừng được đổi mới, góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ kiểm sát bản lĩnh, trách nhiệm, phụng sự Nhân dân.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định chương trình hợp tác đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của ngành Kiểm sát Nhân dân.

Theo Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến, việc ký kết hợp tác với ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của ngành Kiểm sát theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân và sức lan tỏa xã hội làm mục tiêu.

Để chương trình hợp tác đạt hiệu quả, ông Nguyễn Huy Tiến đề nghị tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm gồm: đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị; đổi mới nội dung và phương thức truyền thông theo hướng đa nền tảng, ứng dụng công nghệ số; đồng thời tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, khách quan về hoạt động của ngành Kiểm sát Nhân dân.

Ra mắt các chuyên trang, chuyên mục mới phục vụ công tác tuyên truyền.

Tại buổi lễ, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và ba cơ quan báo chí đã ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2027, đồng thời ra mắt các chuyên trang, chuyên mục mới phục vụ công tác tuyên truyền.

Nhân dịp này, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phối hợp sản xuất chương trình “Truyền hình Kiểm sát Nhân dân”.