Phú Yên: Bắt giam người vợ mang dao đến đâm chồng và tình địch tại khách sạn

(VTC News) -

Chiều 7/3, đại diện Công an TP Tuy Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thị Lệ Thúy (35 tuổi, là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Hiệp Nam, TX Đông Hòa) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, điều 134 BLHS.

Cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh cắt từ clip)

Bà Thúy là nghi phạm dùng dao gây thương tích cho chồng là ông Phạm N.H. (38 tuổi, hiện là Phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở TX Đông Hòa) và bà Lê Thị T.Q. (38 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, TX Đông Hòa) ở trong khách sạn.

Sự việc xảy ra khoảng 12h30 ngày 21/2. Thời điểm đó, ông Phạm N.H. cùng bà Lê Thị T.Q. đến thuê phòng nghỉ theo giờ tại khách sạn trên đường Nguyễn Du, phường 7, TP Tuy Hòa.

Do nghi ngờ chồng ngoại tình từ lâu, nên bà Thúy đã thuê một phòng nghỉ trong khách sạn này để chờ đánh ghen.

Khi đi bà Thúy mang theo hai con dao. Thấy chồng đi trong phòng đi ra, bà Thúy cầm dao kề gần cổ yêu cầu ông H. mở cửa nhưng ông này gạt tay, bỏ đi.

Lúc này, bà Thúy cầm dao tấn công trúng lưng ông H. Chưa dừng lại, bà Thúy tiếp tục đập cửa phòng yêu cầu người bên trong mở cửa.

Sau khi cửa mở, bà Thúy dùng dao khống chế, tra hỏi, tấn công bà Q. làm người này bị thương ở vùng mặt, đầu, tay.

Bà Q. được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Theo đại diện bệnh viện này, bà Q. bị nhiều vết thương ở vùng trán và má phải, có vết thương dài 11cm nhưng chỉ bị phần mềm, xuất viện từ ngày 23/2.

Lãnh đạo UBND TX Đông Hòa cho biết đã đề nghị Đảng ủy xem xét xử lý vi phạm cá nhân liên quan. UBND TX Đông Hòa cũng chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng GD&ĐT làm việc với ông Phạm Ngọc H. - Hiệu phó trường Tiểu học P.V.Đ về những hành vi vi phạm trên.

Tội cố ý gây thương tích theo khoản 2, điều 134 BLHS có khung hình phạt từ 2 đến 6 năm tù.