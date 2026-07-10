Phong Phú Hà Nam thắng đậm Hà Nội II ở vòng 5 giải nữ VĐQG 2026

(VTC News) -

Chiều 9/7, Phong Phú Hà Nam đánh bại Hà Nội II với tỷ số 7-0 trong trận đấu sớm của vòng 5 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Sở hữu đội hình chất lượng hơn, Phong Phú Hà Nam nhanh chóng áp đặt thế trận và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7. Sau khi Cao Thị Linh mang về quả phạt đền, chính tiền đạo này đã đánh bại thủ môn Hoài Thương từ chấm 11 m.

Đội khách tiếp tục duy trì sức ép và chỉ 6 phút sau đã nhân đôi cách biệt. Cao Thị Linh bứt tốc vượt qua thủ môn đối phương trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, hoàn tất cú đúp.

Phong Phú Hà Nam đánh bại Hà Nội II với tỷ số 7-0. (Ảnh: VFF)

Đến phút 26, Phong Phú Hà Nam được hưởng thêm một quả phạt đền khi Thùy Linh bị phạm lỗi trong vòng cấm và nhanh chóng tận dụng cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0. Hai phút sau, Lưu Hoàng Vân đi bóng khéo léo qua thủ môn rồi ghi bàn, giúp đội khách dẫn trước 4-0 sau hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Phong Phú Hà Nam vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Đội bóng tiếp tục áp đảo và ghi thêm 3 bàn thắng để ấn định chiến thắng 7-0. Đáng chú ý, trận đấu có tới 3 quả phạt đền, trong đó bàn thắng cuối trên chấm 11m được thực hiện thành công bởi Lan Anh.

Hai trận đấu còn lại của vòng 5 sẽ diễn ra trong ngày 10/7. Trên sân Hà Đông, Hà Nội I gặp Thái Nguyên T&T lúc 16h, trong khi Than KSVN tiếp đón TP Hồ Chí Minh II trên sân Cửa Ông lúc 17h.