Vòng 4 giải nữ VĐQG 2026: Thái Nguyên T&T thắng Hà Nội II

(VTC News) -

Trên sân Hà Đông, Thái Nguyên T&T sớm chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Đội bóng xứ chè nhanh chóng kiểm soát tình hình và dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, trước lối chơi đầy nỗ lực của Hà Nội II, đội khách phải chờ đến phút 32 mới có bàn mở tỷ số.

Từ quả phạt góc của Thu Thìn, thủ môn Hoài Thương xử lý không dứt khoát, tạo điều kiện để Thu Trang băng vào dứt điểm cận thành, đưa Thái Nguyên T&T vượt lên. Để thủng lưới không làm ảnh hưởng đến toan tính chiến thuật của Hà Nội II.

Thái Nguyên T&T giành chiến thắng trước Hà Nội II.

Đội chủ nhà hiểu rằng nếu vội vàng lên tấn công, họ có thể liên tục thủng lưới trước hàng công đối phương có nhiều ngôi sao. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế tối thiểu dành cho Thái Nguyên T&T.

Sang hiệp hai, Thái Nguyên T&T tiếp tục làm chủ cuộc chơi nhưng gặp không ít khó khăn trong khâu dứt điểm khi cơn mưa khiến mặt sân trơn và bóng ướt. Ngay cả tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Bích Thùy cũng gặp những thử thách và chưa có được những pha xử lý tốt nhất. Trong khi đó, Hà Nội II vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường.

Phải đến phút 85, đội khách mới nhân đôi cách biệt. Từ quả tạt của Thu Thìn, Dương Thị Vân bật cao đánh đầu chính xác, ấn định chiến thắng 2-0.

3 điểm giành được giúp Thái Nguyên T&T có 7 điểm sau 3 trận, tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hà Nội II tiếp tục đứng thứ sáu với 1 điểm.