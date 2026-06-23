Lộ diện ứng viên vô địch sau vòng 1 giải bóng đá nữ VĐQG 2026

(VTC News) -

Cùng với quãng thời gian World Cup 2026 diễn ra, giải bóng đá nữ VĐQG - cúp Thái Sơn Bắc 2026 bắt đầu khởi tranh. Nhiều đội bóng đang mơ về cuộc lật đổ vĩ đại trước sự thống trị của nhà đương kim vô địch TP.HCM I.

Dù vậy, cô trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi vẫn cho thấy sức mạnh của riêng mình. Tuy nhiên, Hà Nội I cũng chứng minh rằng tại sao mình luôn là đối trọng lớn nhất của đại diện phía Nam. Ngược lại, Thái Nguyên T&T với trận hòa 1-1 trước Phong Phú Hà Nam sẽ gặp không ít khó khăn.

Hà Nội I nuôi mộng vô địch.

Trên sân Thành Long, nhà đương kim vô địch TP.HCM I chạm trán TP.HCM II trong ngày khai màn của giải. Không bất ngờ khi HLV Đoàn Thị Kim Chi cho một loạt trụ cột ngồi trên băng ghế dự bị để bảo toàn lực lượng. Vắng Huỳnh Như, TP.HCM I phải chờ đến cuối hiệp đấu đầu tiên để có bàn thẳng mở tỉ số trận đấu.

Phút 41, Cù Thị Huỳnh Như tỏa sáng với pha dứt điểm hiểm hóc khai thông thế bế tắc cho TP.HCM I. 45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế dành cho nhà vô địch. Bước sang hiệp 2, tinh thần thi đấu vẫn là vũ khí giúp TP.HCM II gây ra rất nhiều khó khăn cho các đàn chị.

Mãi đến phút 70, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh mới có pha lập công tiếp theo nhân đôi cách biệt cho TP.HCM I. Đây cũng là thời điểm mà TP.HCM II không còn theo được các pha tấn công dồn dập của đối thủ. K’Thủa lập cú đúp cùng cú sút chuẩn xác của Phan Thị Trang giúp TP.HCM I kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-0.

Trận đấu tại sân Hà Đông giữa Hà Nội I và Hà Nội II diễn ra với kịch bản không khác biệt. Hà Nội I cũng ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu trong hiệp 1 nhờ công của Lê Thị Trang. Sang hiệp 2, bàn phản lưới nhà của Nguyễn Thị Linh khiến trận đấu khó khăn hơn rất nhiều với Hà Nội II. Họ có bàn gỡ danh dự của Thanh Thảo.

Sau đó, đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ để thủng lưới thêm 3 bàn. Nguyễn Thị Hằng lập cú đúp còn Phạm Hải Yến để lại dấu ấn giúp Hà Nội I thắng Hà Nội II với tỉ số 5-1.